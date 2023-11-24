Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/11/2023, 3 con giáp vướng họa thị phi, vận trình đi xuống, tình duyên buồn phiền, làm gì cũng không thành

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 03:13

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng ngày mai thứ Bảy 25/11/2023. Mọi việc từ công việc, cuộc sống, tài vận, tình duyên đều không diễn ra suôn sẻ, khó khăn nối tiếp khó khăn, làm gì cũng không thành.

Con giáp tuổi Tý

Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/11/2023, những rắc rối sẽ xảy ra với tuổi Tý. Mối quan hệ với đồng nghiệp ngày càng xấu đi. Nguyên nhân cũng bởi bản mệnh thường có những lời nói và hành động gây tổn hại, vô tình làm mất lòng người khác.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/11/2023, 3 con giáp vướng họa thị phi, vận trình đi xuống, tình duyên buồn phiền, làm gì cũng không thành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này còn phải thận trọng với túi tiền của mình. Đây không phải thời điểm thích hợp để tiến hành các hoạt động đầu tư hay cầu tài. Đặc biệt là người buôn bán, kinh doanh nên giữ đầu óc tỉnh táo để đưa ra quyết định chính xác.

Vận trình tình cảm khó mà yên ổn khi có quá nhiều sóng gió đang cản trở hai người đến với nhau. Không chỉ là tác nhân từ bên ngoài mà chính bản thân hai người cũng chưa thật sự dành cho đối phương sự tin tưởng nên mối quan hệ rất mong manh.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/11/2023, cục diện Tương Phá Thái Tuế tác động không nhỏ đến vận trình ngày thứ 5 này của người tuổi Thìn. Bạn có cảm giác như luôn bị kìm hãm khi định làm việc gì đó. Không chỉ bị người khác nghi ngờ về kế hoạch của mình, bạn còn vấp phải những ánh mắt thiếu thiện chí từ đối thủ cạnh tranh.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/11/2023, 3 con giáp vướng họa thị phi, vận trình đi xuống, tình duyên buồn phiền, làm gì cũng không thành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dù mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ như mình muốn hãy coi đó là những chướng ngại vật bạn cần phải vượt qua để bước tới thành công. Việc bạn cần làm là hãy tự tin để chứng minh năng lực của bản thân. Nếu bạn đã chuẩn bị kỹ càng trong thời gian này, đừng vội bỏ cuộc chỉ vì những lời nói ra nói vào của người khác.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/11/2023, Thiên Quan tác động khiến người tuổi Tuất thường ham vui, dễ bị phân tán, khó tập trung vào công việc. Nếu như không chấn chỉnh bản thân, bạn sẽ dễ để xảy ra những lỗi sai không đáng có và tạo ra ấn tượng xấu với người làm lãnh đạo.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/11/2023, 3 con giáp vướng họa thị phi, vận trình đi xuống, tình duyên buồn phiền, làm gì cũng không thành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng cần phải xác định rõ điều mình mong muốn và cần phải làm trong thời điểm này là gì. Có như vậy thì khi đứng trước các sự lựa chọn, bản mệnh mới không chần chừ, do dự, tạo cơ hội cho kẻ khác vượt qua mình.

Về cơ bản sức khỏe của tuổi Thìn không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng, song một số dấu hiệu cho thấy bạn đang làm việc quá sức và cơ thể đã lên tiếng kháng nghị.

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