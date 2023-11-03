Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023, 3 con giáp vướng phải vận hạn, xui xẻo vây quanh, coi chừng mất tiền của lẫn tình duyên

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023, vận trình của người tuổi Sửu bị hung vận cản trở nên dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh.

Trên phương diện tình cảm, người tuổi Sửu sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương không thông cảm cho những áp lực mà tuổi Sửu đang phải trải qua. Hai bạn cần một khoảng lặng để cả hai có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023, các dự định, kế hoạch tuổi Ngọ đặt ra rất dễ đổ bể vì tiểu nhân hoành hành. Đối phương tung những tin đồn thất thiệt nhằm hạ thấp uy tín, khiến con giáp này phải nhận sự nghi ngờ, dè bỉu. Điều này rất bất lợi cho việc hợp tác. Tuổi Ngọ cũng không thể nào kiểm soát được những điều người khác nói về mình, vậy thì hãy mặc kệ mọi thứ và sống cuộc sống của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình nhân duyên của tuổi Ngọ khá ảm đạm. Người độc thân hãy nhìn xa hơn về tương lai, đừng chôn chặt trái tim mình trong những nỗi đau đã qua. Đôi lứa cũng nên nhường nhịn nhau hơn, đừng vì hơn thua vài câu nói mà phá hủy mối quan hệ hiện tại.

Người tuổi Dậu

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/11/2023, Tự Hình khiến người tuổi Dậu không có tinh thần làm việc. Bạn thường làm việc một cách uể oải, được đến đâu hay đến đấy nên chất lượng công việc giảm sút, thậm chí mắc phải lỗi sai khiến lãnh đạo không hài lòng. Không những v6y5 mắc sai lầm ở thời điểm này không chỉ khiến bạn tốn thêm thời gian khắc phục mà còn có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân và cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Kim khí vượng như hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh về cơ bắp hoặc gân cốt. Bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe và tăng cường vận động, không nên ngồi một chỗ quá lâu khiến cơ thể mỏi mệt. Người cao tuổi cần chú ý lao động vừa sức.

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