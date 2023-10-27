Đúng ngày mai, thứ Bảy 28/10/2023, 3 con giáp bị THẦN TÀI bỏ quên, may mắn không đến, tiểu nhân vây quanh tìm cách hãm hại

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 28/10/2023, Tỷ Kiên giáng họa, công việc của người tuổi Dần có thể bất ngờ gặp phải trục trặc trong ngày hôm nay. Có lẽ con giáp này cần phải chú ý kẻ tiểu nhân xuất hiện bất cứ lúc nào, tìm cách ngấm ngầm giở trò sau lưng bạn.

Thêm vào đó, Mộc vượng khuyên bạn dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe . Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức, nếu có dấu hiệu cảnh báo thì cần đi khám chữa ngay.

Nếu rơi vào hoàn cảnh này, khuyên bạn cần nhanh chóng tìm ra đối sách để giải quyết vấn đề, chớ nên phân tâm nghi kỵ người này người khác. Khi mọi chuyện đã êm xuôi, bạn tìm hiểu nguồn gốc vấn đề để rút kinh nghiệm cũng không muộn.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 28/10/2023, tuổi Mùi cần chú ý hơn trong công việc vì rất có thể sẽ phát sinh những rắc rối khiến con giáp này lúng túng không biết làm thế nào để giải quyết. Mặc dù kế hoạch đã được chuẩn bị rất kỹ càng nhưng đột nhiên phát sinh vấn đề gây ảnh hưởng đến tình hình chung.

Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là Tuổi Mùi cần phải giữ bình tĩnh để giải quyết thật tốt những sự cố bất ngờ này, nếu thật sự cần thiết hãy đừng ngần ngại nhờ tới sự giúp đỡ của những người có kinh nghiệm. Họ chắc chắn sẽ có những lời khuyên chân thành và hữu ích giúp Tuổi Mùi có thêm các phương án để xử lý vấn đề một cách hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại nhất có thể.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Mùi trong ngày cũng không được tốt lắm. Căng thẳng, áp lực trong công việc khiến con giáp này cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm bất cứ việc gì. Bản mệnh cần nghỉ ngơi, thả lỏng cơ thể để tránh bị quá tải, kiệt sức.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 28/10/2023, tuổi Thân có thể phải chịu nhiều điều tiếng do thị phi gây ra. Mọi thứ xuất phát từ những kẻ đố kị mà ra, một phần cũng là do bản mệnh đã ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác, không chứng minh được năng lực qua hành động cụ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, người tuổi Thân có thể nhận những dấu hiệu cảnh báo những nguy cơ thất thoát tài chính. Con giáp này có thể vô tình vướng vào những vấn đề liên quan đến việc tranh giành quyền lợi, trộm cướp, mâu thuẫn… dẫn đến mất tiền oan.

Vận trình tình cảm của Thân cũng có nhiều sóng gió. Mâu thuẫn, tranh cãi xảy ra liên miên. Con giáp này cảm thấy cô đơn dù đã có đôi hay chưa cũng vậy, trong lòng trống trải, không thiết tha gì yêu đương, chỉ muốn ở một mình.

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