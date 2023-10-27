Đúng ngày mai, thứ Bảy 28/10/2023, 3 con giáp bị THẦN TÀI bỏ quên, may mắn không đến, tiểu nhân vây quanh tìm cách hãm hại

Tâm linh - Tử vi 27/10/2023 07:20

Chia buồn với 3 con giáp kém may mắn vào đúng ngày mai, thứ Bảy 28/10/2023. Mọi thứ diễn ra ngoài tầm kiểm soát của bạn, công việc trở nên khó khăn, tiền tài hao hụt.

Con giáp tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 28/10/2023, Tỷ Kiên giáng họa, công việc của người tuổi Dần có thể bất ngờ gặp phải trục trặc trong ngày hôm nay. Có lẽ con giáp này cần phải chú ý kẻ tiểu nhân xuất hiện bất cứ lúc nào, tìm cách ngấm ngầm giở trò sau lưng bạn.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 28/10/2023, 3 con giáp bị THẦN TÀI bỏ quên, may mắn không đến, tiểu nhân vây quanh tìm cách hãm hại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu rơi vào hoàn cảnh này, khuyên bạn cần nhanh chóng tìm ra đối sách để giải quyết vấn đề, chớ nên phân tâm nghi kỵ người này người khác. Khi mọi chuyện đã êm xuôi, bạn tìm hiểu nguồn gốc vấn đề để rút kinh nghiệm cũng không muộn.

Thêm vào đó, Mộc vượng khuyên bạn dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức, nếu có dấu hiệu cảnh báo thì cần đi khám chữa ngay.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 28/10/2023, tuổi Mùi cần chú ý hơn trong công việc vì rất có thể sẽ phát sinh những rắc rối khiến con giáp này lúng túng không biết làm thế nào để giải quyết. Mặc dù kế hoạch đã được chuẩn bị rất kỹ càng nhưng đột nhiên phát sinh vấn đề gây ảnh hưởng đến tình hình chung.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 28/10/2023, 3 con giáp bị THẦN TÀI bỏ quên, may mắn không đến, tiểu nhân vây quanh tìm cách hãm hại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là Tuổi Mùi cần phải giữ bình tĩnh để giải quyết thật tốt những sự cố bất ngờ này, nếu thật sự cần thiết hãy đừng ngần ngại nhờ tới sự giúp đỡ của những người có kinh nghiệm. Họ chắc chắn sẽ có những lời khuyên chân thành và hữu ích giúp Tuổi Mùi có thêm các phương án để xử lý vấn đề một cách hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại nhất có thể.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Mùi trong ngày cũng không được tốt lắm. Căng thẳng, áp lực trong công việc khiến con giáp này cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm bất cứ việc gì. Bản mệnh cần nghỉ ngơi, thả lỏng cơ thể để tránh bị quá tải, kiệt sức.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 28/10/2023, tuổi Thân có thể phải chịu nhiều điều tiếng do thị phi gây ra. Mọi thứ xuất phát từ những kẻ đố kị mà ra, một phần cũng là do bản mệnh đã ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác, không chứng minh được năng lực qua hành động cụ thể.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 28/10/2023, 3 con giáp bị THẦN TÀI bỏ quên, may mắn không đến, tiểu nhân vây quanh tìm cách hãm hại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, người tuổi Thân có thể nhận những dấu hiệu cảnh báo những nguy cơ thất thoát tài chính. Con giáp này có thể vô tình vướng vào những vấn đề liên quan đến việc tranh giành quyền lợi, trộm cướp, mâu thuẫn… dẫn đến mất tiền oan.

Vận trình tình cảm của Thân cũng có nhiều sóng gió. Mâu thuẫn, tranh cãi xảy ra liên miên. Con giáp này cảm thấy cô đơn dù đã có đôi hay chưa cũng vậy, trong lòng trống trải, không thiết tha gì yêu đương, chỉ muốn ở một mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 21/10/2023, 3 con giáp MÂY MÙ CHE MẮT, làm gì cũng thất bại, tài lộc tiêu tan, hao tài tốn của

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 21/10/2023, 3 con giáp MÂY MÙ CHE MẮT, làm gì cũng thất bại, tài lộc tiêu tan, hao tài tốn của

Ngày cuối tuần nhưng 3 con giáp này cũng không tránh được xui xẻo trên trời rơi xuống trong con đường công danh sự nghiệp, vận trình tài lộc cũng giảm sút đáng kể. 

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp đúng ngày mai tử vi con giáp ngày thứ 7 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 3 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn