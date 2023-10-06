Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 7/10/2023, 3 con giáp MAY MẮN KHÔNG ĐẾN, buồn phiền vây quanh, đường công danh càng trở nên khó khăn

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 7/10/2023, Tỷ Kiên lâm mệnh khiến tuổi Thìn đau đầu vì công việc. Buôn bán hay gặp tiểu nhân, vắng khách, dễ bị khách làm khó. Người làm công ăn lương thì khó tìm được đồng nghiệp tốt, đi làm nhưng hạch sách nhau từng tí một.

Tài vận lâm Tương Xung khiến tiền bạc không cánh mà bay, đầu ngày đã có điềm hao tài tốn của. Làm không ra tiền nhưng có nhiều khoản cần đến tiền, lúc nào cũng xoay không kịp. Bản mệnh cần nhờ đến sự trợ giúp của gia đình, bạn bè trong lúc này. Bên cạnh những người yêu mến thì bạn cũng có không ít những kẻ ghen ghét, đố kỵ nhưng không cần để tâm.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 7/10/2023, Thiên Quan khiến người tuổi Dần phải chịu những phen điêu đứng. Có điềm báo con giáp này gặp phải kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay. Chuyện chẳng phải do mình nhưng mọi người lại hướng sự chỉ trích về phía bạn, làm hạ uy tín của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này bạn đừng quá cả tin vào bất kỳ ai, đừng tâm sự quá nhiều hay bộc lộ quá rõ mọi cảm xúc của mình. Hãy biết giữ mình, nhất là ở môi trường phức tạp như nơi công sở. Bạn cần giữ một khoảng cách an toàn cho mình.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 7/10/2023, có những việc xảy ra khiến tuổi Hợi buộc phải nhìn mọi việc dưới góc độ thực tế. Dường như bản mệnh đã mơ mộng quá nhiều trong khoảng thời gian qua, trở nên phân tâm trước thực tế, cần tỉnh táo trở lại.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tuổi Hợi còn có thể phát sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp. May mắn, người thân trong gia đình có thể bù đắp, mang lại cho con giáp này cảm xúc hài lòng, vui vẻ mỗi khi trở về nhà. Bạn cũng được khuyên để ý hơn tới sức khỏe của mình vì bản mệnh đang có nhiều kế hoạch cần hoàn thành, cần phải khỏe mạnh, sung sức mới làm việc thật tốt.

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