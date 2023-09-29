Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 30/09/2023, 3 con giáp HUNG TINH CHIẾU MỆNH, làm gì cũng khó khăn, tình duyên trắc trở 

Tâm linh - Tử vi 29/09/2023 07:08

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng ngày mai, thứ 7 ngày 30/09/2023, hãy cố gắng vượt qua nhé! 

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 30/09/2023, cục diện Tương Xung khuyên người tuổi Thìn bạn không nên quá cả tin. Trước khi làm việc gì, bạn nên kiểm chứng thông tin rõ ràng kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu từ lúc nào chẳng rõ. 

Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 30/09/2023, 3 con giáp HUNG TINH CHIẾU MỆNH, làm gì cũng khó khăn, tình duyên trắc trở  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu gặp rắc rối trong công việc, trước tiên bạn hãy tự chủ động tìm cách giải quyết, đừng nên quá tin tưởng hoặc phụ thuộc vào người ngoài. Tự giải quyết rắc rối sẽ giúp bạn rèn luyện được bản lĩnh, trở nên mạnh mẽ và giỏi giang hơn.

Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 30/09/2023, Tỷ Kiên gây rối, người tuổi Tỵ thường xuyên xung đột với mọi người xung quanh mình, dù có thể chuyện chẳng có gì to tát. Điều này có thể đẩy bạn vướng vào nhiều rắc rối, gây tác động xấu đến các mối quan hệ bạn đã tốn công gây dựng trước đó. 

Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 30/09/2023, 3 con giáp HUNG TINH CHIẾU MỆNH, làm gì cũng khó khăn, tình duyên trắc trở  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, thay vì mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, bạn hãy thử bình tĩnh và trao đổi với họ xem sao. Chỉ cần mọi người thảo luận với nhau bằng thái độ cởi mở, tích cực thì mọi bất đồng sẽ được giải quyết, mọi chuyện đâu sẽ có đó. 

Hỏa sinh Thổ, những bạn còn độc thân khá đào hoa trong ngày hôm nay. Cứ tự tin trò chuyện với mọi người và thể hiện điểm mạnh, bạn có nhiều cơ hội lọt vào mắt xanh của người khác giới và mở ra những mối quan hệ triển vọng.

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 30/09/2023, Tỷ Kiên nhắc nhở về khuyết điểm của con giáp tuổi Dậu. Hôm nay bạn có khuynh hướng “chỉ nói mà không làm”. Muốn có một ngày làm việc hiệu quả, hãy lập ra các kế hoạch chi tiết, sau đó bắt đầu thực hiện, cho dù đó chỉ là một nhiệm vụ nhỏ.

Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 30/09/2023, 3 con giáp HUNG TINH CHIẾU MỆNH, làm gì cũng khó khăn, tình duyên trắc trở  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành xung khắc dự báo có những rắc rối liên quan tới tiền bạc vì bạn bất cẩn hoặc quá tin người. Hãy có kế hoạch tài chính cụ thể, để không rơi vào tình huống bị động trong những lúc khó khăn.

Cảnh báo ngày này có người thứ ba chen vào mối quan hệ của hai bạn, nếu không bình tĩnh hay giữ vững lập trường thì rất có thể hại bạn sẽ phải dừng hẳn chuyện tình này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

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Đúng ngày mai, thứ 7 ngày 16/9/2023, 3 con giáp này cực kỳ may mắn khi làm gì cũng thuận lợi, con đường công danh, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống vô cùng duyên mãn.

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