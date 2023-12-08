Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/12/2023, 3 con giáp Kiếp Tài gây rối, cuộc sống khó khăn, thị phi kéo đến, buồn phiền vì mất tiền

Tâm linh - Tử vi 08/12/2023 07:47

Xin chia buồn với 3 con giáp kém may mắn vào đúng ngày mai, thứ Bảy 9/12/2023. Trong ngày Kiếp Tài gây rối, khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn, công việc không thuận lợi, tình duyên cũng buồn phiền.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/12/2023, tuổi Thìn lâm vào tình huống phải đối diện với nhiều chuyện khó giải quyết. Trong ngày hôm nay, con giáp này không những không nhận được sự giúp đỡ của mọi người, mà thậm chí còn bị phản đối quyết liệt.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/12/2023, 3 con giáp Kiếp Tài gây rối, cuộc sống khó khăn, thị phi kéo đến, buồn phiền vì mất tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi đối diện với hoàn cảnh trên, tuổi Thìn không nên cảm thấy bất mãn và oán trách người khác. Thay vì vậy, bản mệnh nên xem lại bản thân và kế hoạch của mình, xem nó liệu đã hợp lý hay chưa, vì sao mà mình lại không thuyết phục được mọi người.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/12/2023, Kiếp Tài gây rối, người tuổi Ngọ hãy cẩn thận khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì, bởi nếu bạn cứ vội vội vàng vàng là rất dễ xảy ra sai sót. Tốt nhất, bạn chớ nên chạy theo người này người khác. Điềm báo tử vi cho thấy họa thị phi luôn treo lơ lửng trên đầu. Con giáp này bị kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở nên tung những lời đồn đoán không đúng với sự thật nhằm hạ bệ uy tín của bạn.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/12/2023, 3 con giáp Kiếp Tài gây rối, cuộc sống khó khăn, thị phi kéo đến, buồn phiền vì mất tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa khắc Kim cho thấy những bất ổn trên phương diện tình cảm của bản mệnh. Bạn thường đưa ra những yêu cầu mang tính áp đặt cho nửa kia, chính vì thế mà nhiều khi đối phương sẽ cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/12/2023, vận trình của tuổi Thân hôm nay diễn ra vô cùng ảm đạm do hung tinh Kiếp Tài vây hãm. Phương diện tài lộc bị ảnh hưởng nhiều nhất khi các kế hoạch cầu tài hay kinh doanh đều gặp ít nhiều trục trặc. Tiền bạc bỏ ra như muối bỏ biển, khó thu hồi vốn. Công sức bấy lâu trở thành vô ích khiến con giáp này xót xa vô cùng.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/12/2023, 3 con giáp Kiếp Tài gây rối, cuộc sống khó khăn, thị phi kéo đến, buồn phiền vì mất tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cũng bởi đang vướng bận bởi quá nhiều vấn đề riêng nên bạn không thể tập trung vào công việc. Điều này dẫn tới việc Thân dễ mắc sai sót, kết quả là không hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Trong thời gian này, vận trình tình cảm của con giáp này thấy bất an và vô cùng lo lắng. Giữa hai người xảy ra quá nhiều vấn đề lại thêm tình trạng xa mặt cách lòng, tuy muốn gắn bó với nhau nhưng có thể sẽ gặp phải nhiều trở ngại.

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Xin chia buồn 3 con giáp xui xẻo vào đúng hôm nay, thứ 7 ngày 2/12/2023. Đây sẽ là một ngày thị phi của bản mệnh, mọi thứ trở nên khó khăn, cuộc sống gặp chuyện buồn phiền.

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