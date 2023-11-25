Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/11/2023, 3 con giáp xui tận mạng, tài lộc không thông, mất tiền mất của như chơi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/11/2023, hung tinh tác động nên tuổi Mão rất dễ bị người khác soi mói, phán xét, song hãy cứ thư giãn và thực hiện những gì khiến bản thân thích thú. Hãy chứng minh rằng những điều tiêu cực sẽ không bao giờ có thể làm mình gục ngã, thậm chí bản thân còn có ý chí mạnh mẽ, phấn đấu nhiều hơn.

Ngoài ra thay vì im lặng, Tuổi Mão cũng có thể thẳng thắn góp ý với đối phương, giải thích vấn đề để tránh những lời đồn đoán bịa đặt sai sự thật về mình bị lan xa. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những biến đổi không thể lường trước. Đừng để người khác làm xáo trộn cuộc sống của mình.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/11/2023, Thương Quan tác động, công việc của tuổi Thìn không được suôn sẻ cho lắm. Bạn ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nên khó tập trung để làm tốt tất cả các mảng. Bản mệnh cần phải điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình, phân chia nhiệm vụ theo mức độ ưu tiên để không ảnh hưởng tới tiến độ chung cũng như làm mất danh dự, uy tín của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính không gặp vấn đề nào nghiêm trọng nhưng chỉ dừng ở mức đủ chứ không dư thừa. Vì có những khoản chi phát sinh ngoài dự tính nên nếu không khéo chi tiêu thì tuổi Thìn còn có thể bị hao hụt đáng kể đấy. Các khoản tiền đầu tư mà bản mệnh theo đuổi đều chưa thực sự nổi bật nên thu nhập còn hạn chế.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/11/2023, công việc của Tỵ dễ gặp trục trặc do Kiếp Tài lâm vận, bạn dễ gặp phải thị phi từ đâu ập đến. Việc đầu tư kinh doanh của con giáp này không được thuận lợi cho lắm vì thế hãy hoãn lại những kế hoạch lớn. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần phải hạn chế tin tưởng người khác kẻo bị "đâm sau lưng". Những khoản tiền phát sinh ngoài dự kiến là điều dễ xảy ra trong thời gian tới, đừng chủ quan và tiêu xài hoang phí.

Ảnh minh họa: Internet

Những chuyện điên cuồng khi yêu, làm một lần là đủ rồi, đừng cống hiến quá nhiều khi yêu kẻo có ngày lại thất vọng. Con giáp sống tình cảm này vẫn không thể tránh khỏi tiểu nhân, ở đời có người này người kia là chuyện bình thường nhưng bạn suy nghĩ quá nhiều nên toàn tự làm khổ bản thân vì những người không đáng.

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