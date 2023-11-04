Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/11/2023, 3 con giáp Thần Tài ghét bỏ, xui càng thêm xui, tiểu nhân hãm hại, mất tiền mất của

Tâm linh - Tử vi 04/11/2023 06:30

Ngày cuối tuần sóng gió đối với 3 con giáp xui xẻo trong đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/11/2023. Thời gian này, bản mệnh nên mạnh mẽ vượt qua, phải thật tỉnh táo để tìm cho mình con đường đi đúng đắn.

 

Con giáp tuổi Sửu

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/11/2023, có thể gây ra một vài trục trặc cho công việc của tuổi Sửu. Dự án trì trệ hơn dự tính ban đầu, gây tốn kém công sức, thời gian và cả tiền của. Nhưng nhờ những khó khăn này, bản mệnh sẽ biết rằng yếu điểm của mình ở đâu để sửa đổi.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/11/2023, 3 con giáp Thần Tài ghét bỏ, xui càng thêm xui, tiểu nhân hãm hại, mất tiền mất của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mạo hiểm đầu tư trong hôm nay có thể không phải quyết định khôn ngoan. Con giáp này không đủ tỉnh táo và sáng suốt để đưa ra những lựa chọn đúng đắn, tiền bạc chẳng những không thu thêm mà còn có nguy cơ thất thoát. Bản mệnh tốt nhất nên tạm gác dự định lại, chờ thời cơ thích hợp hơn.

Ngày này vận trình tình duyên của tuổi Sửu cũng gặp phải nhiều trở ngại. Con giáp này có thể sẽ buồn phiền vì đơn phương không hồi đáp tình cảm của mình. Bản mệnh có thể cảm thấy đau khổ nhưng chớ để cảm xúc tiêu cực nhấn chìm bản thân, hãy tiếp tục tìm kiếm người thực sự dành cho mình.

Con giáp tuổi Tý 

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/11/2023, Tỷ Kiên lâm vận cảnh cáo tuổi Tỵ không nên tiến hành những nhiệm vụ quan trọng trong ngày này vì nguy cơ đổ bể vẫn rất cao. Bên cạnh đó những bạn mới đi làm ở môi trường hoàn toàn mới sẽ cảm thấy chênh vênh và áp lực với công việc và đồng nghiệp mới, phải chờ thêm một thời gian nữa bạn mới có thể thích ứng.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/11/2023, 3 con giáp Thần Tài ghét bỏ, xui càng thêm xui, tiểu nhân hãm hại, mất tiền mất của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay nói đường tiền tài khá ảm đạm khi Tương Hình cục xung chiếu. Túi tiền của bạn có thể sẽ xảy ra một vài biến động, bạn cần chuẩn bị trước tinh thần để có thể xử lý kịp thời. Những ai có ý định du lịch đường dài hoặc mua sắm xe cộ, máy móc trong ngày này nên dời lịch để hôm khác hẳn làm.

Về tình cảm, đương số khá lận đận, bạn nên dành nhiều thời gian cho nửa kia hơn, nếu không họ sẽ có cảm giác bạn đang rời xa họ. Gia đình nào có con nhỏ thì phải để mắt tới trẻ thật cẩn thận và tránh đưa trẻ đến nơi sông nước hoặc nơi có thời tiết lạnh giá.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/11/2023, không phải là một ngày may mắn với Mùi. Thương Quan nhập cục, khối lượng công việc bộn bề khiến bạn dễ gặp tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Có nhiều sự cố xảy ra, mâu thuẫn với đồng nghiệp chưa được giải quyết, mọi thứ cứ chồng chéo lên nhau khiến bạn trở nên mất phương hướng. 

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/11/2023, 3 con giáp Thần Tài ghét bỏ, xui càng thêm xui, tiểu nhân hãm hại, mất tiền mất của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận tài chính chỉ ở mức bình ổn, mặc dù vẫn có nguồn thu nhưng không được đều đặn. Đã vậy, những khoản chi tiêu bất ngờ phát sinh khiến Mùi không kịp trở tay, đôi khi còn phải lấy khoản tiền tiết kiệm ra để bù vào nữa. Bạn cần phải lên kế hoạch tài chính rõ ràng và chi tiêu một cách hợp lý hơn. 

Phương diện tình cảm của người tuổi Mùi trong ngày thứ 7 này tuy không có vấn đề gì đáng lo nhưng vẫn khiến bạn không hài lòng cho lắm. Bạn cảm thấy nó có phần nhạt nhòa, một màu. Bản mệnh nên hâm nóng lại tình yêu của hai người qua những buổi hẹn hò lãng mạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

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