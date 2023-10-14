Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 14/10/2023, 3 con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, khó khăn vây quanh, trục trặc vì tiểu nhân

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 14/10/2023, công việc của người tuổi Dần kém may mắn vì vướng phải Kiếp Tài chiếu mệnh. Chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này dễ có trục trặc vì tiểu nhân. Người đi làm công ăn lương thì chật vật với nhiệm vụ mới, mệt mỏi vì mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Tiền bạc chịu ảnh hưởng bởi Tương Hại cục nên khá chật vật. Bạn làm nhiều nhưng được hưởng ít, được đồng nào hết đồng đó. Trong ngày cũng nên cẩn thận mất tiền, rơi đồ vật có giá trị, đi đâu cũng phải chú ý tư trang cá nhân.

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 14/10/2023, tuổi Tỵ dễ vướng vào chuyện thị phi. Tính tình quá thẳng thắn, bộc trực của bản thân Tuổi Tỵ lại là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì Tuổi Tỵ có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn.

Ảnh minh họa: Internet

Để đối phó với vấn đề này, Tuổi Tỵ cũng không cần phải sống giả tạo và nói những điều trái với lương tâm, suy nghĩ của mình, nhưng nên học cách giao tiếp khéo léo và tinh thế hơn để tránh những hiểu lầm cũng như chuyện rắc rối không đáng có. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra một điều gì đó.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 14/10/2023, sự nghiệp của tuổi Dậu trục trặc, đừng đụng chạm tới người có chức quyền. Những ai đi làm ăn xa thì nên cẩn thận với đồng nghiệp, coi chừng có kẻ mách lẻo, xấu tính, chuyên bịa đặt để hãm hại bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy vận trình tình duyên lại tụt dốc. Chỉ cần bớt quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, làm gì thì bản mệnh sẽ bớt khổ tâm. Sống trên đời đừng tốn công sức cho những người không biết điều, hãy dẹp bớt những người bạn xã giao, thích lợi dụng.

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