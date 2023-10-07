Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 7/10/2023, 3 con giáp gặp vận xui, tài vận không thông, tiểu nhân hãm hại, mất tiền mất của 

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 7/10/2023, Kiếp Tài lâm vận gây bất lợi cho các bạn tuổi Sửu, làm ăn khó khăn hơn hẳn. Dù bằng mặt nhưng nhiều người lại không bằng lòng với cách làm việc của bạn. Nếu gặp đối thủ trong kinh doanh thì không nên dùng mưu hèn kế bẩn như họ, đừng lo lắng, làm ăn có tâm thì sẽ có tầm.

Con giáp này khó kết nối được với những người xung quanh do tính tình nóng nảy, thích ở một mình và không muốn làm quen với bạn mới. Khi yêu, nếu chuyện nhỏ mà không giải quyết tốt nó sẽ thành chuyện lớn đó nhé, bạn phải nhún nhường nửa kia trong ngày này.

Tương Hình nhắc nhở Sửu không nên mua sắm đồ có giá trị lớn như xe cộ, đồ điện tử trong gia đình vào ngày ngày vì rất dễ gặp trục trặc. Con giáp này cũng hay quên đồ ở những nơi không ngờ tới, bạn phải hạn chế mang nhiều tiền mặt khi đi chơi với bạn bè.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 7/10/2023, tuổi Thìn đau đầu vì công việc. Buôn bán hay gặp tiểu nhân, vắng khách, dễ bị khách làm khó. Người làm công ăn lương thì khó tìm được đồng nghiệp tốt, đi làm nhưng hạch sách nhau từng tí một.

Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tài chính, tiền bạc dễ không cánh mà bay, đầu ngày đã có điềm hao tài tốn của. Làm không ra tiền nhưng có nhiều khoản cần đến tiền, lúc nào cũng xoay không kịp. Bản mệnh cần nhờ đến sự trợ giúp của gia đình, bạn bè trong lúc này.

Vận trình tình cảm không có biến động. Tuy nhiên, bên cạnh những người yêu mến thì bản mệnh cũng có không ít những kẻ ghen ghét, đố kỵ nhưng không cần để tâm. Cuộc đời này quá ngắn, sống sao cho bản thân vui vẻ và sống cho người yêu thương mình là đủ.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 7/10/2023, công việc của tuổi Mùi khó được như ý. Người có tuổi thì nên bớt quan tâm đến những rắc rối, phiền muộn và nghỉ ngơi nhiều hơn. Người trẻ tuổi cũng đừng quá tranh đua hơn thiệt, bản mệnh càn tranh đua thì càng có tiểu nhân hay soi mói.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc cũng chịu nhiều áp lực. Nói về độ ham làm, ham kiếm tiền của bản mệnh thì không ai bằng nhưng hễ xui xẻo là xui được lâu, mất tiền liên tục. Trong ngày có điềm báo hao tài do hỏng hóc đồ đạc phải thay thế, sửa chữa nên cũng hao tốn một món.

Tình cảm của tuổi Mùi cũng không được tốt cho lắm. Con giáp này nên hạn chế đi xa và đến những nơi đông người, tránh tụ tập ăn nhậu để hạn chế nguy cơ sinh sự vô cớ. Người có gia đình thì nên quan tâm đến người thân nhiều hơn, cố gắng đừng để nửa kia cảm thấy cô đơn.

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