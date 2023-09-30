Đúng hôm nay, thứ Bảy 30/09/2023, 3 con giáp Kiếp Tài lâm mệnh, xui xẻo vây quanh, tài vận và tình duyên đều không thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 04:26

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong ngày hôm nay, thứ Bảy 30/09/2023. 

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 30/09/2023, tuổi Ngọ được nhắc nhở chớ gây ra xích mích trong công việc. Làm gì cũng nên đặt chữ nhẫn lên đầu, một điều nhịn thì chín điều lành, đừng có hấp tấp. Con giáp này cũng đừng để bản thân tranh cãi với cấp trên hay kiện cáo, người thiệt thòi nhất chính là bản mệnh.

Đúng hôm nay, thứ Bảy 30/09/2023, 3 con giáp Kiếp Tài lâm mệnh, xui xẻo vây quanh, tài vận và tình duyên đều không thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Ngọ trong ngày này kém may. Con giáp này làm ra tiền nhưng không giữ được, phải chi cho nhiều khoản phát sinh bất ngờ. Làm ăn khó khăn, dễ có tiểu nhân phá, nên tài lộc khó tụ.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng hôm nay, thứ Bảy 30/09/2023, tuổi Mùi có năng lực nhưng lại dễ bị mất lòng cấp trên và đối tác vì thói quen ăn nói thiếu suy nghĩ, cố gắng điều chỉnh càng sớm càng tốt, đừng để đến lúc không thể cứu vãn được nhé.

Đúng hôm nay, thứ Bảy 30/09/2023, 3 con giáp Kiếp Tài lâm mệnh, xui xẻo vây quanh, tài vận và tình duyên đều không thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lứa đôi đến với nhau quá vội vàng, hai người không có sự nhún nhường, mềm mỏng trong tình yêu nên hạnh phúc chẳng được lâu bền là mấy. Tiền tài vật chất đang trở thành nỗi bận tâm lớn của bản mệnh, nhưng cũng đừng vội lo lắng bởi thành tựu trong công việc sẽ mang đến cho bạn nguồn tiền dư giả trong thời gian tới.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng hôm nay, thứ Bảy 30/09/2023,  Kiếp Tài lâm mệnh cảnh báo những điều không hay đến với tuổi Thân. Buôn bán cẩn thận có trộm cắp, nên để ý đến những người lạ vào mua hàng. Đi làm thì cũng nên hạn chế buôn chuyện với đồng nghiệp, chuyện tốt truyền qua miệng vài người lại thành chuyện xấu. 

Đúng hôm nay, thứ Bảy 30/09/2023, 3 con giáp Kiếp Tài lâm mệnh, xui xẻo vây quanh, tài vận và tình duyên đều không thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc trong ngày của người tuổi này không có dấu hiệu tăng lên. Bản mệnh không nên tiêu xài vào những thứ vô nghĩa cũng như tránh xa các nơi cám dỗ như trang bán hàng trực tuyến. Điều này sẽ giúp con giáp này không lãng phí hay chi tiêu vượt quá khả năng tiền bạc đang có.  

Kim khắc Mộc khiến đường tình cảm của con giáp này lao đao. Gần đây Thân luôn cảm thấy bản thân dễ dàng rơi vào trạng thái tiêu cực và tự phủ định chính mình. Những điều tốt đẹp của bạn lại dành cho người không xứng đáng, dễ bị bạn bè lừa.

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Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 23/09/2023, 3 con giáp Hung Vận tăng mạnh, dễ gặp Tam Tai, Tài Lộc mất hết, tình cảm cũng kém sắc 

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 23/09/2023, 3 con giáp Hung Vận tăng mạnh, dễ gặp Tam Tai, Tài Lộc mất hết, tình cảm cũng kém sắc 

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 23/09/2023. Bản mệnh nên cẩn trọng trong mọi việc để tránh những xui xẻo không đáng có xảy ra nhé. 

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