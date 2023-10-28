Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 28/10/2023, 3 con giáp ĐẠP PHẢI VẬN ĐEN, xui xẻo kéo đến, khó khăn muôn trùng 

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 28/10/2023, Tương Hại cục nên công việc của tuổi Tý khó được như mong đợi. Bạn dễ nổi nóng do tâm trạng không tốt, dễ vướng vào thị phi. Thực sự không phải bạn xấu tính nhưng vì ức chế bấy lâu nay, tức nước vỡ nợ nên không thể nhẫn nhịn được nữa.

Vận tình cảm tụt dốc vì Thổ Thủy tương khắc. Tính cách khá thẳng thắn nên Tý dễ làm mất lòng người khác mà không hề hay biết. Một số người sẽ tổn thương vì đối phương nói nặng lời, bạn giận người ta khá lâu.

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 28/10/2023, cảnh báo trước những điều không hay sẽ đến với tuổi Mão. Có nhiều nhiệm vụ khó nhằn và con giáp này không được phép khoanh tay đứng nhìn. Ngồi không cũng dính thị phi, nên cẩn thận trước những lời đồn vô căn cứ.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm không như ý. Con giáp này đã sống trong sự trì trệ bản thân rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thoát ra được. Con giáp này là người khiến chính bản thân bản mệnh phải ôm những đau khổ, nỗi sân hận trong lòng.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 28/10/2023, tuổi Dậu dễ vướng vào chuyện thị phi. Tính tình quá thẳng thắn, bộc trực của bản thân Tuổi Dậu lại là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì Tuổi Dậu có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn.

Ảnh minh họa: Internet

Để đối phó với vấn đề này, Tuổi Dậu cũng không cần phải sống giả tạo và nói những điều trái với lương tâm, suy nghĩ của mình, nhưng nên học cách giao tiếp khéo léo và tinh thế hơn để tránh những hiểu lầm cũng như chuyện rắc rối không đáng có. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra một điều gì đó.

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