Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 2/12/2023, tuổi Sửu hung vận khá lớn. Công việc gặp rắc rối khiến con giáp này phải đau đầu tìm cách giải quyết, khắc phục hậu quả. Tiểu nhân lại nhân cơ hội giở trò nhằm làm hạ uy tín của bản mệnh. Hãy tự biết bảo vệ bản thân.

Ngày này tuổi Sửu cũng được nhắc nhở chớ nên chủ quan trong những vấn đề liên quan đến tài chính. Rất có thể những sai lầm sẽ mang tới những rắc rối. Đây là lúc mà bản mệnh cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết khi cần phải đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 2/12/2023, Ngọ - Ngọ Tự Hình, con giáp này nảy sinh những cảm xúc tiêu cực khi tự ti về năng lực của bản thân, khiến công việc trong ngày có dấu hiệu chững lại. Bạn lo lắng mình sẽ không làm tốt nên có xu hướng né tránh, thoái thác nhiệm vụ mỗi khi được cấp trên giao phó. Thái độ này của bạn có thể khiến lãnh đạo không hài lòng và không đánh giá cao về bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa khí vượng nhắc nhở Ngọ cũng cần chú ý đến vấn đề sức khỏe. Nếu có thời gian rảnh bản mệnh có thể đi bộ, đi dạo hoặc tập yoga... để tăng cường thể chất cũng như lấy lại sự cân bằng. Thời gian qua, có vẻ con giáp này đã phải đối mặt với rất nhiều chuyện gây hao tổn sức lực khiến cho tinh thần giảm sút trầm trọng, chớ nên để tình trạng này kéo dài.

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 2/12/2023, Thiên Quan lâm vận cho thấy vận trình công việc của tuổi Thân hôm nay không tốt. Việc cạnh tranh từng chút một tại nơi làm việc khiến bạn cảm thấy rất mệt mỏi. Ngày này không tốt cho việc kiện cáo, cãi cọ hoặc tranh đấu, khuyên bạn nên tránh xa.

Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính, Thân nên cẩn thận kẻo bị lừa gạt, tiền đội nón ra đi lúc nào không hay. Những gia đình có con cái đang tuổi lớn cần phải quản lý chuyện tiền bạc của con hàng tháng, con rất dễ bị bạn bè lợi dụng, rủ rê chơi bời lêu lổng, con làm việc xấu nhưng cha mẹ phải gánh.

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