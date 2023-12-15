Đúng ngày mai, thứ Bảy 16/12/2023, 3 con giáp gặp ĐẠI NẠN nên mất lộc Thần Tài, sự nghiệp lao dốc, cuộc sống buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 15/12/2023 08:11

Chia buồn với 3 con giáp dính đại nạn Tương Xung, vận trình sự nghiệp chuyển biến theo chiều hướng xấu, tiền tài cũng hao tốn rất nhiều.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng ngày mai, thứ Bảy 16/12/2023, tuổi Sửu cần đề phòng bị tiểu nhân đâm sau lưng, bày mưu tính hãm hại kế dẫn đến tổn thất nặng nề. Rắc rối có thể đến từ chuyện công việc, tài chính hoặc cuộc sống hằng ngày nên làm gì việc gì cũng cần thận trọng.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 16/12/2023, 3 con giáp gặp ĐẠI NẠN nên mất lộc Thần Tài, sự nghiệp lao dốc, cuộc sống buồn phiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc trong ngày bị ảnh hưởng ít nhiều và con giáp này khó nhận được kết quả như ý, công sức bỏ ra chưa được đền đáp xứng đáng. Có lẽ tuổi Sửu cần giữ thái độ nghiêm túc, bình tĩnh, có thể bàn luận trực tiếp với đồng nghiệp để có được phương pháp xử lý thích hợp.

Trên phương diện tình cảm lại thêm vận đào hoa kém nên con giáp này đừng hi vọng có thể tìm được một nửa hoàn hảo cho mình. Những đôi đang yêu nhau phải rất thấu hiểu nhau nếu không muốn xảy ra những hiểu lầm, mâu thuẫn không đáng có.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 16/12/2023, tương xung tác động, công việc của tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại ngoài ý muốn. Chính cách cư xử nóng nảy, bốc đồng sẽ khiến mọi người thấy ác cảm, cho dù bản mệnh có đạt thành tích xuất sắc đi nữa.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 16/12/2023, 3 con giáp gặp ĐẠI NẠN nên mất lộc Thần Tài, sự nghiệp lao dốc, cuộc sống buồn phiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì trong thời gian này không phải là ngày thích hợp để đầu tư. Con giáp này hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, lắng nghe lời khuyên của người khác và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn. Muốn làm giàu thì chớ nên nóng vội.

Ngoài ra, cục diện Thổ vượng khuyên bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ hoặc đường ruột. Nên có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, đồng thời nên tránh tiệc tùng, liên hoan quá nhiều.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, thứ Bảy 16/12/2023, người tuổi Tuất có cát tinh Tỷ Kiên trợ giúp nên có thể vượt qua khó khăn, trở ngại nhanh chóng, hoàn thành mọi nhiệm vụ còn dang dở từ ngày trước đó. Bạn đưa ra những lựa chọn dứt khoát và quyết đoán, nhanh chóng chiếm được lợi thế. Về cuối ngày, con giáp này có thể thở phào nhẹ nhõm khi công việc kết thúc trọn vẹn và có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 16/12/2023, 3 con giáp gặp ĐẠI NẠN nên mất lộc Thần Tài, sự nghiệp lao dốc, cuộc sống buồn phiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc giúp cho người tuổi này nhận được những lời tán dương và công nhận của cấp trên cùng đồng nghiệp. Lăn xả bất chấp khó khăn, không chấp nhận thất bại, bạn luôn cố gắng tìm thấy lối đi tiếp theo trên con đường gập ghềnh trắc trở.

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