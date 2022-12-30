Đúng mùng 10 tháng Chạp tới đây: 3 con giáp này sẽ đón tài lộc, mở đường đi lên và vượt qua chông gai nhờ ngôi sao may mắn ập tới

Tử vi cho biết, đúng mùng 10 tháng Chạp, 3 con giáp đón tài lộc khởi sắc sau nhiều khó khăn và vất vả. Những áp lực trong thời gian vừa qua trở thành cơ hội để phát triển.

Tuổi Tý Ảnh minh họa: Internet Là một con giáp đón tài lộc đi lên kể từ mùng 10 tháng Chạp này, người tuổi Tý có không ít cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người. Họ luôn vận dụng tốt những cơ hội này để có thể đạt được bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp. Thời gian từ đây đến cuối năm, mơ ước của người tuổi Tý có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Vận may của họ sẽ đến từ nhiều hướng, cả trong công việc, tình duyên lẫn cuộc sống.

Đây là con giáp càng già càng hưởng phúc. Thời gian sắp tới, khả năng phát tài của họ là rất lớn. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội, họ sẽ xoay chuyển cả số phận. Mọi thứ thuận lợi đến mức đang ngủ mơ cũng phải bật cười vì viên mãn. Tuổi Thìn Ảnh minh họa: Internet Những người sinh năm Thìn khá nhạy cảm, dễ thu hút người khác phái và rất giàu lòng nhân ái. Có đôi khi, họ mang đến cho người khác cảm giác hơi thu mình lại, tuy nhiên thực tế chỉ là họ có những nguyên tắc riêng của mình. Trong công việc, người tuổi Thìn cực nghiêm túc và theo đuổi yêu cầu rất cao nhưng lúc đời thường, họ lại thân thiện và tương đối mềm mỏng với tất cả mọi người.

Kể từ mùng tháng Chạp trở đi, vận khí của người tuổi Thìn cực kì thịnh vượng. Cuộc sống của họ gần như bước lên một nấc thang mới, sự nghiệp hanh thông, vạn sự suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc đủ đầy. Nhìn chung, càng về sau, phúc khí của họ càng tràn trề. Đặc biệt, trước khoảng thời gian cuối năm nay, người tuổi Thìn nhất định đón nhận tin vui lớn trong công việc. Tuổi Dậu Ảnh minh họa: Internet Dậu là một trong số những con giáp chu đáo, tận tâm, làm việc siêng năng nhất trong 12 con giáp. Người tuổi này không chỉ có năng lực làm việc mà còn nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ thích làm việc thiện, sống rất tình cảm và hay thương người. Người tuổi Dậu cũng kiên trì, dũng cảm, không sợ thất bại, không ngại thử thách. Đúng mùng 10 tháng Chạp này, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn trên đường tài vận. Chính bởi vậy, tài chính của họ thời gian cuối năm dồi dào bất ngờ, của cải sẽ bất ngờ đổ tới từ nhiều nguồn. Dưới sự phù trợ của quý nhân, người tuổi Dậu được kỳ vọng sẽ có khởi đầu sáng sủa với công việc phụ bên lề, từ đó gia tăng thêm nữa nguồn thu nhập. Cần lưu ý một điều là người tuổi Dậu cần tham gia nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng hơn, có thế thì họ mới có thể "va" phải quý nhân và nhận được sự giúp đỡ từ người đó. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Cha mẹ thuộc 4 tuổi này con cái sinh ra sung sướng như tiên, nhất định là 'rồng phượng' giữa thiên hạ Xưa nay trước khi kết hôn, gia đình hai bên sẽ xem đôi nam thanh nữ tú có hợp nhau hay không. Do đó, con giáp có liên quan đến việc một người có tương thích hay không khi kết hôn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ung-mung-10-thang-chap-toi-ay-3-con-giap-nay-se-on-tai-loc-mo-uong-i-len-va-vuot-qua-chong-gai-nho-ngoi-sao-may-man-ap-toi-541319.html