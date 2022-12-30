Cha mẹ thuộc 4 tuổi này con cái sinh ra sung sướng như tiên, nhất định là 'rồng phượng' giữa thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 30/12/2022 16:16

Xưa nay trước khi kết hôn, gia đình hai bên sẽ xem đôi nam thanh nữ tú có hợp nhau hay không. Do đó, con giáp có liên quan đến việc một người có tương thích hay không khi kết hôn.

Tuổi Mão

Cha mẹ thuộc 4 tuổi này con cái sinh ra sung sướng như tiên, nhất định là 'rồng phượng' giữa thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão bất kể là nam hay nữ đều có dung mạo ưa nhìn, nhìn chung có ngũ quan đẹp, dáng người cao ráo, đi đến đâu cũng thu hút. Vì vậy, con cái của họ cũng có thể thừa hưởng vẻ đẹp đẹp trai của họ. Hơn nữa, chúng có nhân cách tốt và hào phóng với người khác, khi lớn lên sẽ nổi tiếng và có triển vọng. Dù làm việc gì họ cũng được sự giúp đỡ, hỗ trợ của người thân trong gia đình nên mọi việc đều suôn sẻ.

Con cái của người tuổi Mão cũng rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, học lực xuất sắc nhưng có thể tính cách tương đối hướng nội, sau khi lớn lên trong xã hội thì có năng lực mạnh mẽ, thích hợp với các công việc kỹ thuật, ngày càng được nhiều người biết đến, bạn càng giỏi thì đãi ngộ của bạn càng cao, bạn sẽ được cả danh lẫn lợi!

Tuổi Ngọ

Cha mẹ thuộc 4 tuổi này con cái sinh ra sung sướng như tiên, nhất định là 'rồng phượng' giữa thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp Ngọ là một con giáp rất may mắn và hầu hết những người thuộc con giáp Ngựa đều có vận may rất tốt. Nếu một trong hai vợ chồng là lợn thì cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển và vận may của đối phương, trước hết hai người sẽ có điểm số và cuộc sống rất tốt, còn có thể để cho con cháu hưởng phúc. Hầu hết những đứa trẻ do họ sinh ra đều giàu có và may mắn, muốn gì được nấy, của cải không thiếu, an nhàn sung sướng, thật là may mắn động lòng người!

Nếu có một người tuổi Ngọ trong cặp đôi, họ nhất định sẽ có cuộc sống siêu sung túc không lo nghĩ, giàu sang phú quý. Đầu tiên, số mệnh của người tuổi Ngọ phi thường, họ làm việc gì cũng giỏi, sau khi kết hôn thì rất sung túc, có thể nuôi dạy con cái ưu tú, sau khi con cái lập nghiệp sẽ phụng dưỡng cha mẹ, và họ sẽ hạnh phúc và giàu có hơn.

Tuổi Dậu

Cha mẹ thuộc 4 tuổi này con cái sinh ra sung sướng như tiên, nhất định là 'rồng phượng' giữa thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần có một người Gà ở trong hai vợ chồng, họ nhất định sẽ sống hạnh phúc trong tương lai. Nam thì sự nghiệp thành đạt, có thể phát tài, nữ thì vượng phu ích tử, có thể giúp nửa kia trở thành phu nhân phú quý. Vì vậy, chỉ cần một trong hai vợ chồng là Gà, họ sẽ phú quý ba đời, con cháu hiển hách.

Nếu hai vợ chồng sinh vào năm Dậu thì sẽ trở thành ngôi sao may mắn, làm gương cho con cháu học hành đỗ đạt, có chí lớn, làm quan to lớn tương lai!

Tuổi Hợi

Cha mẹ thuộc 4 tuổi này con cái sinh ra sung sướng như tiên, nhất định là 'rồng phượng' giữa thiên hạ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi tính tình rất hòa nhã, nhã nhặn, lanh lợi, tỉ mỉ và kiên nhẫn; tốt bụng, giản dị và bề ngoài đẹp. Do đó, một trong hai vợ chồng là con giáp Hợi, điều đó có nghĩa là con cái của họ sẽ được thừa hưởng khả năng tư duy nhạy bén, óc sáng tạo và ngoại hình xinh đẹp. Khi lớn lên, con cái họ là trụ cột trong xã hội, được ngưỡng mộ cả đời và có nguồn tài chính dồi dào.

Hầu hết con cái của những người thuộc con giáp Hợi đều có tư duy đổi mới và bộ não linh hoạt, rất năng động từ khi còn nhỏ, tuy học lực trung bình nhưng sau khi xuất gia, họ có thể trở thành trụ cột của đất nước cho công việc quản lý.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Hạn Tam Tai qua đi, kể từ 1/1/2023 trở đi, 3 con giáp này vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời

Hạn Tam Tai qua đi, kể từ 1/1/2023 trở đi, 3 con giáp này vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời

Bước sang năm 2023, 3 con giáp này công việc làm ăn tốt, kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, dường như không gì có thể cản bước thành công của họ được.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 41 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 41 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia