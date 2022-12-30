Đúng Rằm tháng Chạp này: 3 con giáp mở cửa đón Thần tài, tiền vào như nước sông Đà, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 30/12/2022 07:21

Ý Trời đã định, đúng Rằm tháng Chạp sắp tới, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, hưởng lắm phúc nhiều lộc, tình tiền đỏ thắm.

Tuổi Mùi

Đung Rằm tháng Chạp sắp tới, người tuổi Mùi có thể gặt hái được thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, khiến bất cứ ai cũng phải khâm phục. Dù vậy, bạn vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn và tôn trọng mọi người bởi bạn biết xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người đáng để mình học tập.

Bạn có thể tranh thủ tiến hành các kế hoạch đã đặt ra từ trước vào thời điểm này, ắt sẽ thấy thuận lợi hơn hẳn. Người làm kinh tế sẽ nắm được lợi thế so với đối thủ, khiến tiền đổ ào ào vào túi.

Đúng Rằm tháng Chạp này: 3 con giáp mở cửa đón Thần tài, tiền vào như nước sông Đà, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thách thức xuất hiện cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn rèn luyện bản thân, khẳng định chỗ đứng. Người trẻ tuổi hoặc mới bước chân vào một lĩnh vực nào đó không cần quá lo lắng, chỉ cần bạn bỏ công sức thì sẽ được đền đáp xứng đáng.

Phương diện tình cảm có nhiều dấu hiệu tích cực. Đào hoa nở rộ thời điểm cuối năm cho thấy bạn sẽ nhận được lời bày tỏ của người khác. Nếu đó là người bạn cũng có thiện cảm thì hãy cho đôi bên cơ hội tìm hiểu kĩ hơn về nhau nhé.

Tuổi Thân

Xét dưới góc độ tử vi khoa học, từ giờ tới Rằm tháng Chạp 2022, người tuổi Thân có sao quý nhân chiếu mạng, công việc hay chuyện tiền bạc đều được trợ giúp đáng kể. 

Người khác có thể chịu ảnh hưởng xấu từ yếu tố khách quan như tình hình kinh tế sa sút, lạm phát cao..., nhưng người tuổi Khỉ vẫn đủ thông minh và khôn ngoan để tìm ra lối đi riêng, kinh doanh buôn bán một vốn bốn lời, tiền bạc vì thế mà không ngừng đổ về túi. 

Đúng Rằm tháng Chạp này: 3 con giáp mở cửa đón Thần tài, tiền vào như nước sông Đà, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Thân trong những ngày tới chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán, thế nên cần phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ, đừng để mình chậm trễ vì bất cứ lý do nào. Với những ai thuộc lớp làm công ăn lương thì đây cũng là thời điểm thu về lương và thưởng hậu hĩnh. Cơ hội thăng chức cũng đang mở ra trước mặt Thân.

Tuổi Hợi

Thời điểm từ giờ tới Rằm tháng Chạp sao đổi ngôi không ngừng, vận khí có sự biến động từng ngày từng giờ. Nhờ những bài học đáng quý rút ra từ việc mất tiền do đặt niềm tin sai chỗ hoặc bị nợ nần chưa trả mà người tuổi Hợi biết cách biến nguy thành cơ để xoay chuyển tình thế. 

May mắn không tự nhiên mà có, nó là sự cố gắng miệt mài của bạn trong suốt thời gian qua. Đây chính là khoảng thời gian để bạn thu về nợ cũ lẫn nợ mới, thu hồi vốn liếng và lợi nhuận trong kinh doanh, đầu tư. Càng về những ngày cận Rằm tháng Chạp cát khí càng tăng mạnh, tiền bạc cứ thế chảy ầm ầm về túi Hợi.

Đúng Rằm tháng Chạp này: 3 con giáp mở cửa đón Thần tài, tiền vào như nước sông Đà, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điểm đáng ngạc nhiên ở chỗ, dù làm nghề kinh doanh buôn bán tự chủ hay làm công ăn lương thì đều có thu nhập đáng ngưỡng mộ trong thời gian tới. Người làm công ăn lương sắp xếp thời gian để làm thêm kiếm tiền hay được thu về khoản lương thưởng hậu hĩnh. Còn người làm kinh doanh buôn bán thì không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào đến bên mình, dù nhặt tiền lẻ cũng chẳng làm bạn nản lòng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Tử vi may mắn 2 ngày cuối tuần (31/12/2022 - 1/1/2023): Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp hứng trọn lộc thiên hạ, tiền của dư dả

Tử vi may mắn 2 ngày cuối tuần (31/12/2022 - 1/1/2023): Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp hứng trọn lộc thiên hạ, tiền của dư dả

Tử vi cuối tuần này cho thấy, vận trình của 3 con giáp này có sự thay đổi tích cực, các khúc mắc được giải quyết, tài lộc dồi dào hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 32 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 3 giờ 32 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 4 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia