Đúng Rằm tháng Chạp này: 3 con giáp mở cửa đón Thần tài, tiền vào như nước sông Đà, phất lên như diều gặp gió

Bạn có thể tranh thủ tiến hành các kế hoạch đã đặt ra từ trước vào thời điểm này, ắt sẽ thấy thuận lợi hơn hẳn. Người làm kinh tế sẽ nắm được lợi thế so với đối thủ, khiến tiền đổ ào ào vào túi.

Đung Rằm tháng Chạp sắp tới, người tuổi Mùi có thể gặt hái được thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, khiến bất cứ ai cũng phải khâm phục. Dù vậy, bạn vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn và tôn trọng mọi người bởi bạn biết xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người đáng để mình học tập.

Phương diện tình cảm có nhiều dấu hiệu tích cực. Đào hoa nở rộ thời điểm cuối năm cho thấy bạn sẽ nhận được lời bày tỏ của người khác. Nếu đó là người bạn cũng có thiện cảm thì hãy cho đôi bên cơ hội tìm hiểu kĩ hơn về nhau nhé.

Thách thức xuất hiện cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn rèn luyện bản thân, khẳng định chỗ đứng. Người trẻ tuổi hoặc mới bước chân vào một lĩnh vực nào đó không cần quá lo lắng, chỉ cần bạn bỏ công sức thì sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Thân

Xét dưới góc độ tử vi khoa học, từ giờ tới Rằm tháng Chạp 2022, người tuổi Thân có sao quý nhân chiếu mạng, công việc hay chuyện tiền bạc đều được trợ giúp đáng kể.

Người khác có thể chịu ảnh hưởng xấu từ yếu tố khách quan như tình hình kinh tế sa sút, lạm phát cao..., nhưng người tuổi Khỉ vẫn đủ thông minh và khôn ngoan để tìm ra lối đi riêng, kinh doanh buôn bán một vốn bốn lời, tiền bạc vì thế mà không ngừng đổ về túi.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Thân trong những ngày tới chủ yếu đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán, thế nên cần phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ, đừng để mình chậm trễ vì bất cứ lý do nào. Với những ai thuộc lớp làm công ăn lương thì đây cũng là thời điểm thu về lương và thưởng hậu hĩnh. Cơ hội thăng chức cũng đang mở ra trước mặt Thân.

Tuổi Hợi

Thời điểm từ giờ tới Rằm tháng Chạp sao đổi ngôi không ngừng, vận khí có sự biến động từng ngày từng giờ. Nhờ những bài học đáng quý rút ra từ việc mất tiền do đặt niềm tin sai chỗ hoặc bị nợ nần chưa trả mà người tuổi Hợi biết cách biến nguy thành cơ để xoay chuyển tình thế.

May mắn không tự nhiên mà có, nó là sự cố gắng miệt mài của bạn trong suốt thời gian qua. Đây chính là khoảng thời gian để bạn thu về nợ cũ lẫn nợ mới, thu hồi vốn liếng và lợi nhuận trong kinh doanh, đầu tư. Càng về những ngày cận Rằm tháng Chạp cát khí càng tăng mạnh, tiền bạc cứ thế chảy ầm ầm về túi Hợi.

Ảnh minh họa: Internet

Điểm đáng ngạc nhiên ở chỗ, dù làm nghề kinh doanh buôn bán tự chủ hay làm công ăn lương thì đều có thu nhập đáng ngưỡng mộ trong thời gian tới. Người làm công ăn lương sắp xếp thời gian để làm thêm kiếm tiền hay được thu về khoản lương thưởng hậu hĩnh. Còn người làm kinh doanh buôn bán thì không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào đến bên mình, dù nhặt tiền lẻ cũng chẳng làm bạn nản lòng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!