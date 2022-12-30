Khổ mấy rồi cũng qua, đúng giờ Tý ngày 1/1/2023: Thần Phật dìu bước, 3 con giáp 'khổ tận cam lai', trúng số độc đắc liên hồi

Tâm linh - Tử vi 30/12/2022 15:45

Đồng hồ điểm đúng giờ Tý ngày 1/1/2023, những con giáp này chính thức hết khổ, năm mới tràn đầy hoan hỉ.

Tuổi Thìn 

Tử vi dự báo, kể từ ngày 1/1/2023, những người tuổi Thìn là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu trong công danh và tiền bạc. Đặc biệt, trong thời gian này tuổi Thìn còn gặp được Phúc Tinh của đời mình khiến cho cuộc sống đã may mắn lại thêm phần thăng hoa rực rỡ. Chính người này sẽ kiến cho tuổi Thìn tìm ra con đường đi làm ăn của mình từ đó kiếm được bộn tiền. Người tuổi Thìn nếu còn độc thân thì đây chính là cơ hội để tìm được chân ái đáng mong chờ.

Khổ mấy rồi cũng qua, đúng giờ Tý ngày 1/1/2023: Thần Phật dìu bước, 3 con giáp 'khổ tận cam lai', trúng số độc đắc liên hồi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Năm 2023 sẽ là năm may mắn đối với người tuổi Thìn. Người làm kinh doanh sẽ có thêm mối làm ăn mới. Trong khi người làm công ăn lương cũng được giao thêm những dự án, trọng trách trong công việc.

Đây cũng là năm gia đình họ luôn thuận hòa, con cái khỏe mạnh, không ốm đau. Có gia đình hạnh phúc, người tuổi Thìn có thêm tinh thần, động lực để phấn đấu sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Năm 2022 vừa qua, tuổi Mùi gặp không ít gian nan do vướng hạn Tam Tai gây ra, nhưng điều này không làm họ chùn bước trước những cơ hội đổi đời. Trong mọi tình huống, người tuổi Mùi luôn vững tâm, bình thản đối diện với các trở ngại. Qua hết giai đoạn khó khăn, bước sang năm mới 2023 sẽ là khoảng thời gian vận khí của người tuổi Mùi tốt lên.

Khổ mấy rồi cũng qua, đúng giờ Tý ngày 1/1/2023: Thần Phật dìu bước, 3 con giáp 'khổ tận cam lai', trúng số độc đắc liên hồi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia tử vi, năm 2023 này, tuổi Mùi sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân.

Năm 2023 là khoảng thời điểm con giáp tuổi này có thêm cơ hội cũng như thách thức. Đây là năm họ được tạo điều kiện thuận lợi để phát huy khả năng. Người làm kinh doanh sẽ gặp khách hàng, đối tác mới và cách họ đàm phán với khách hàng, đối tác sẽ quyết định hiệu quả công việc của họ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất cũng là con giáp có phúc có phần. Họ được trời ban dung mạo xuất chúng, năng lực phi thường. Họ thường thành công từ khi rất trẻ và sớm kết hôn với người đàn ông/phụ nữ thành đạt, giỏi giang.

Khổ mấy rồi cũng qua, đúng giờ Tý ngày 1/1/2023: Thần Phật dìu bước, 3 con giáp 'khổ tận cam lai', trúng số độc đắc liên hồi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang năm 2023, con giáp tuổi Tuất có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ được trời phú cho sức khỏe dồi dào, đủ tỉnh táo, minh mẫn để làm việc không nghỉ.

Người làm công ăn lương sẽ nhận được nhiều dự án, bắt đầu những chuyến công tác xa. Người đi làm ăn xa có tin về, công việc thuận lợi, tiền lương, thưởng đều cao chót vót. Làm việc chăm chỉ, con giáp tuổi này kiếm tiền về đầy túi, giúp gia đình có cuộc sống ấm no, thoải mái hơn trước.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Hạn Tam Tai qua đi, kể từ 1/1/2023 trở đi, 3 con giáp này vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời

Hạn Tam Tai qua đi, kể từ 1/1/2023 trở đi, 3 con giáp này vượng vận quý nhân, giàu có ngút trời

Bước sang năm 2023, 3 con giáp này công việc làm ăn tốt, kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, dường như không gì có thể cản bước thành công của họ được.

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