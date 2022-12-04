Đúng giờ Tý hôm nay (3/12), THẦN TÀI gõ cửa, 3 con giáp này của cải dư dôi, vàng bạc trải đầy nhà, đại gia gọi tên, cuối năm mua nhà xịn, sắm xế hộp hạng sang

Tiếp nối tử vi ngày 2/11/2022 của 12 con giáp , Thổ sinh Kim đem tới nhiều tin mừng cho người tuổi Mùi trên phương diện xã giao. Bạn có thể kết giao được với nhiều khách hàng, đối tác mới, khiến mạng lưới làm ăn mở rộng, hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận trong tương lai.

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Dường như mọi khó khăn, rắc rối đều đã được giải quyết ổn thoả. Nhờ cách thể hiện năng lực tài tình và tinh thần trách nhiệm cao mà con giáp này nhận được đánh giá cao từ cấp trên. Nhưng nếu muốn có sự thăng tiến xa trên con đường công danh bổng lộc thì tuổi Mùi cần phải nỗ lực gấp nhiều lần.

Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người khác giới. Có điều, bản mệnh nên nhắc nhở bản thân chớ trăng hoa, giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người. Hãy đáp lại tình cảm của người khác một cách chân thành.

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ 7 ngày 3/12/2022 hôm nay, tuổi Thân đang ở trong một trong những giai đoạn khao khát thay đổi, và lần này con giáp này đã sẵn sàng cũng như có cơ hội để biến nó thành hiện thực. Tuy nhiên, đừng kịch tính hóa những ước mơ, nếu không có thể chính bản mệnh sẽ gặp áp lực.

Nhờ có tam hội mà tuổi Thân cảm thấy trân trọng mối quan hệ đang có nhờ một tác nhân lạ nào đó mà con giáp này chưa từng nghĩ tới. Nhất là những ai trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống càng thấy hạnh phúc vì những tình bạn lâu năm, cho dù bản mệnh đã từng thất vọng và loại bỏ một số người bạn xấu ra khỏi cuộc sống của mình.

Thiên Tài giúp cho túi tiền của bản mệnh thêm phần rủng rỉnh. Những khoản đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó đang dần dần mang lại cho bạn khoản lợi nhuận đáng kể. Hãy tin tưởng vào bản thân và đi tiếp con đường mình đã chọn.

Thiên Tài giúp cho túi tiền của bản mệnh thêm phần rủng rỉnhc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ 7 ngày 3/12/2022 hôm nay, tài lộc dồi dào ghé thăm cùng với sự xuất hiện của tài tinh được xem là tín hiệu tốt để tuổi Tuất có thể cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Một số người hoàn trả được khoản nợ đang có để có được cuộc sống ung dung, thoải mái hơn.

Cục diện tam hội khuyến khích tuổi Tuất thoát ra khỏi vùng an toàn để làm điều gì đó cho bản thân lẫn những người xung quanh. Hãy thử giao lưu, tương tác nhiều hơn, con giáp này sẽ thấy rằng mọi mối quan hệ được xây dựng một cách nhanh chóng đến thần kỳ, nhờ vào chính sự vui vẻ, thân thiện của bản mệnh.

Cục diện tam hội khuyến khích tuổi Tuất thoát ra khỏi vùng an toàn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo