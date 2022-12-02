CHÚC MỪNG 3 con giáp này vào đúng giờ Sửu ngày mai (3/12), hưởng trọn phước lành TRỜI BAN, may mắn gõ cửa, xui rủi tránh xa, vận trình nhiều biến chuyển, cuối năm tin vui ồ ạt, sung sướng như tiên, viên mãn vô biên

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 21:25

Đúng giờ Sửu ngày mai, 3/12, 3 con giáp này hưởng trọn phước lành trời ban, xui rủi tránh xa, may mắn gõ cửa, vận trình hanh thông, suôn sẻ như ý, cuối năm tin vui ồ ạt kéo đến.

Tuổi Thân

Tuổi Thân luôn duy trì được sự nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Khi được giao cho công việc gì, bản mệnh thường bắt tay vào làm ngay mà không hề chần chừ, do dự, dù đó là công việc khó khăn đi chăng nữa.

Thực Thần trao cho người tuổi Thân những cơ may tài lộc mà bạn mong chờ từ lâu. Đặc biệt là những người đi theo nghiệp kinh doanh hay những người làm nghề tay trái sẽ có cơ hội kiếm tiền thuận lợi, tiền bạc cứ thế theo nhau đổ về túi, con giáp này nhờ vậy có thể thoải mái chi tiêu trong thời gian tới.

Mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn và nửa kia trao đổi thẳng thắn với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí tính đến những chuyện xa xôi hơn. 

CHÚC MỪNG 3 con giáp này vào đúng giờ Sửu ngày mai (3/12), hưởng trọn phước lành TRỜI BAN, may mắn gõ cửa, xui rủi tránh xa, vận trình nhiều biến chuyển, cuối năm tin vui ồ ạt, sung sướng như tiên, viên mãn vô biên - Ảnh 1
Tuổi Thân luôn duy trì được sự nhiệt tình và hăng hái trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thìn Dậu Nhị Hợp là cát tinh che chở cho vận trình của người tuổi Dậu trong ngày thứ 7 này. Công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi, hoàn thành tốt những công việc được cấp trên giao phó. Sự tự tin khiến bạn không ngại ngần khi đối diện với những thách thức.

 

Con giáp này cũng có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày mai. Bạn có thể học được những điều rất kinh nghiệm quý giá của người ấy và điều này sẽ mang lại nhiều ích lợi cho công việc sau này. Nếu gặp trục trặc trong vấn đề gì, bạn cũng đừng ngại ngần lên tiếng nhờ trợ giúp.

Vận trình tình duyên của tuổi Dậu cũng vô cùng khởi sắc. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có thêm các mối quan hệ mới và có khả năng tìm được một người thực sự yêu thương và chăm sóc cho mình. Tình cảm gia đình cũng rất hài hòa, êm đẹp. Hãy biết hài lòng với những gì mình đang có.

CHÚC MỪNG 3 con giáp này vào đúng giờ Sửu ngày mai (3/12), hưởng trọn phước lành TRỜI BAN, may mắn gõ cửa, xui rủi tránh xa, vận trình nhiều biến chuyển, cuối năm tin vui ồ ạt, sung sướng như tiên, viên mãn vô biên - Ảnh 2
Vận trình tình duyên của tuổi Dậu cũng vô cùng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tài vận của người tuổi Ngọ tiến triển tương đối tốt nhờ cục diện tam hợp. Con giáp này lại là người khéo vun vén chi tiêu, có đầu óc kinh doanh nên tự tay tạo ra tài lộc cho mình, biết tiết kiệm để phòng khi cấp bách cần đến. Nhìn chung bản mệnh không phải lo lắng đến chuyện tiền bạc.

Bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Họ có thể là quý nhân của bạn trong tương lai, hứa hẹn sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Vì thế hãy giữ liên lạc với họ nhé.

Thổ sinh Kim, các đôi đã yêu nhau lâu có thể sẽ có bước tiến mới trong mối quan hệ. Đôi lứa tính tới chuyện trăm năm, yêu thương nhau đủ độ thì tính tới lúc về chung một nhà, để tình yêu được thăng hoa và cùng nhau đắp xây hạnh phúc.

 

CHÚC MỪNG 3 con giáp này vào đúng giờ Sửu ngày mai (3/12), hưởng trọn phước lành TRỜI BAN, may mắn gõ cửa, xui rủi tránh xa, vận trình nhiều biến chuyển, cuối năm tin vui ồ ạt, sung sướng như tiên, viên mãn vô biên - Ảnh 3
Thổ sinh Kim, các đôi đã yêu nhau lâu có thể sẽ có bước tiến mới trong mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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