Đúng ngày mai, (2/12), TOP 3 con giáp 'nằm im' tiền tài cũng tự tới, hỷ sự chờ trước ngõ, bản mệnh số đỏ gọi tên, đại gia điểm mặt, giàu nứt đố đổ vách

Tử vi ngày mới cho biết Thiên Ấn xuất hiện trong tử vi thứ 6 của người tuổi Thân báo hiệu công việc của bản mệnh có nhiều khởi sắc, mọi việc tiến triển hanh thông. Ở nơi làm việc tuy không phải cá nhân xuất sắc nhất nhưng thành tích ổn định, thường được tin tưởng giao cho những công việc quan trọng.

Người độc thân đừng quá lo lắng về chuyện tương lai, hãy mạnh mẽ tiến về phía trước để nắm giữ hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Nếu có thể mở rộng mối quan hệ thì hãy cứ mạnh dạn mở rộng mối quan hệ, quen thêm được càng nhiều bạn mới càng tăng xác suất tìm thấy chân tình.

Quý nhân có thể giúp cho công sức bỏ ra bấy lâu nay của những chú Khỉ cuối cùng cũng được đền đáp, bản mệnh có thêm nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai, đúng với những điều mình mơ ước.

Người độc thân đừng quá lo lắng về chuyện tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết có Tỷ Kiên dẫn đường, người tuổi Hợi thêm phần quyết đoán và dũng cảm làm theo mục tiêu đã định. Có những cơ hội chỉ đến trong chớp mắt, bạn không muốn chần chừ e ngại, chỉ vì sợ sẽ mạo hiểm mà để vuột mất cơ hội ngay trong tầm tay.

Ngày mai, bạn cũng biết mình cần phải làm gì và lựa chọn ra sao cho tương lai tốt đẹp trước mắt. Hãy tin vào trực giác của bản thân, kiên trì với con đường mình đã chọn, thành công không còn xa nữa.

Tam Hợp giúp cho chuyện tình duyên của các cặp đôi tuổi Hợi rất êm đẹp khi bạn và người ấy có thời gian ở bên nhau. Hai người cùng làm những việc ý nghĩa giúp thúc đẩy mối quan hệ của mình.

Tam Hợp giúp cho chuyện tình duyên của các cặp đôi tuổi Hợi rất êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày mai Sửu - Dậu Bán Hợp, đây quả là một ngày nhiều tin vui và trải nghiệm thú vị với người tuổi Dậu. Cát tinh sẽ giúp đường tình duyên khởi sắc không ngừng, đào hoa nở rộ, vì thế mà ngày này dù làm gì hay đi đâu, bản mệnh cũng được người yêu kẻ mến, giúp đỡ tận tình.

Có thêm Thực Thần chiếu mệnh, đường tài lộc của tuổi này không ngừng tăng tiến. Bản mệnh không cần phải cố gắng miễn cưỡng gì nhiều mà tiền bạc tự chảy vào túi mình, thực sự vô cùng may mắn. Lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng tạo điều kiện để bạn mạnh dạn thực hiện kế hoạch ấp ủ.

Ngũ hành tương sinh bù đắp cho những muộn phiền của bản mệnh. Kể cả ốm đau cũng có người chia sẻ, thiếu tiền có người hỗ trợ. Hãy cảm ơn họ vì người ta luôn bên bạn, đừng vì những kẻ xấu mà muộn phiền quá lâu.

Ngũ hành tương sinh bù đắp cho những muộn phiền của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo