Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Sáu ngày 2/12/2022 ngày mai, tam hợp nâng đỡ giúp cải thiện năng suất làm việc cho tuổi Tý. Khó khăn không hề làm con giáp này chùn bước mà ngược lại, càng khó khăn lại càng khiến bản mệnhy hăng hái, quyết tâm hơn.

Kim sinh Thủy cũng giúp chuyện tình cảm của những chú Chuột có thể nhanh chóng phá vỡ thế bế tắc và chiến tranh lạnh trước đó. Cả hai đang sẻ chia với nhau nhiều hơn về suy nghĩ trong mình, giúp “phá băng” mối quan hệ.

Con giáp này hoàn toàn có thể đặt nhiều hy vọng hơn vào thời gian tới, bởi đang nhận được sự đánh giá tích cực đến từ cấp trên. Dù công việc có bận rộn cũng hãy cố gắng, bản mệnh bỏ ra bao nhiêu công lao thì sẽ được nhận lại bấy nhiêu.

Con giáp này hoàn toàn có thể đặt nhiều hy vọng hơn vào thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo dự đoán 12 con giáp ngày mai, vận thế tổng thể của tuổi Thìn đang tăng lên, kỹ năng ngôn ngữ cần được rèn luyện thường xuyên. Vận trình tình duyên ngày mai lên ngôi, hãy hỏi ý kiến ​​của đối tác chứ đừng tự ý đưa ra quyết định.

Vận trình công việc ngày mai sáng sủa, hãy tránh xa mâu thuẫn trong các cuộc họp. Vận trình tài lộc ngày mai ở mức trung bình, nếu gặp thất bại thì phải thay đổi con đường của mình.

Đường tình duyên của bạn rất hài hòa, con giáp này dành phần lớn thời gian cho gia đình, người thân. Công việc cũng khá nhẹ nhàng và nhàn hạ nên có thể chuyên tâm bồi đắp, vun vén tình cảm, trò chuyện với người thân để tăng sự gắn kết và khăng khít.

Vận trình công việc ngày mai sáng sủa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 2/12/2022 ngày mai, tình hình tài chính của tuổi Sửu ổn định. Cho dù công việc hiện tại của con giáp này có mức lương cao hay thấp thì chỉ cần chi tiêu hợp lý, chú ý tiết kiệm sẽ không sợ không có của ăn của để.

Một số người làm công ăn lương hoặc làm ăn buôn bán có thể nhận được một khoản kha khá xứng đáng với công sức lao động. Bản mệnh có thể dùng khoản tiền này để tiến hành đầu tư, giúp lãi mẹ đẻ lãi con.

Ở phương diện tình cảm, với cách nói chuyện ngọt ngào, khéo léo nên ngày mai con giáp này thu hút được không ít đối tượng khác giới. Nhưng đừng gặp ai cũng tán tỉnh rồi gây hiểu lầm trong khi bạn không hề nghiêm túc nhé. Chuyện tình cảm rất cần sự rõ ràng nếu không thì chính bạn cũng gặp họa đấy.

Một số người làm công ăn lương hoặc làm ăn buôn bán có thể nhận được một khoản kha khá - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo