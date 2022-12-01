Đúng 20h hôm nay 1/12: TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự, cát lộc đầy nhà, tài vận sung túc, cuối năm cặp đôi về chung một nhà, tin vui ồ ạt đến

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 04:25

3 con giáp này đúng 20h hôm nay 1/12, hỷ sự chờ trước nhà, tài vận sung túc, cuối năm cặp đôi về chung một nhà, người độc thân tìm thấy nửa kia, tin vui đếm không xuể.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có Chính Tài che chở nên đường tài lộc đang trên đà tăng tiến. Người làm công ăn lương nếu chịu khó làm thêm thì nguồn thu nhập cũng không đến nỗi nào. Nhìn chung bản mệnh không phải lo lắng đến chuyện tiền bạc.

Người buôn bán kinh doanh sẽ có một ngày đắt hàng, lợi nhuận không tồi. Ngoài ra bản mệnh cũng có cơ hội để mở rộng quy mô, hợp tác. Đừng quá quan tâm đến những gì người khác nói, thay vào đó hãy cứ tập trung làm tốt việc của mình, thời gian sẽ chứng minh là bạn đi đúng hay sai đường.

Hôm nay người tuổi Mùi có đường tình duyên như được trải thảm đỏ. Vợ chồng gắn bó keo sơn, bản mệnh khéo léo chăm sóc cho hạnh phúc nhỏ nên không khí gia đình luôn đầm ấm, vui vẻ. Người còn độc thân có thể nhân cơ hội này để kết thúc mối tình đơn phương của mình.

Đúng 20h hôm nay 1/12: TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự, cát lộc đầy nhà, tài vận sung túc, cuối năm cặp đôi về chung một nhà, tin vui ồ ạt đến - Ảnh 1
Người buôn bán kinh doanh sẽ có một ngày đắt hàng, lợi nhuận không tồi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mang tới cơ hội cực lý tưởng để con giáp tuổi Dậu phát tài phát lộc. Bản mệnh kiếm tiền rất tốt từ việc kinh doanh buôn bán, không lo túng thiếu, chi tiêu phóng tay hơn chứ không cần phải căn ke từng đồng như trước nữa.

Trong chuyện tình cảm, hôm nay cơ hội để người độc thân thể hiện sức hút của mình đã tới, hãy chăm chút vẻ bề ngoài nhiều hơn, chủ động nắm bắt cơ hội. Khi bạn yêu thương bản thân mình hơn, tình yêu cũng sẽ tự đến gõ cửa. Đặc biệt, nếu được người thân bạn bè làm mai làm mối thì đừng vội từ chối nhé, biết đâu bạn lại gặp được người phù hợp đấy

Đúng 20h hôm nay 1/12: TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự, cát lộc đầy nhà, tài vận sung túc, cuối năm cặp đôi về chung một nhà, tin vui ồ ạt đến - Ảnh 2
Trong chuyện tình cảm, hôm nay cơ hội để người độc thân thể hiện sức hút của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi tuổi Tý ngày hôm nay dự báo, cục diện tam hợp đem tới tinh thần tranh đấu và lòng kiên trì trong công việc. Một khi mục tiêu được xác định bạn sẽ làm việc không biết mệt mỏi. Bạn sẽ thể hiện năng lực của mình vào mặt hành động. Sự tốt bụng luôn giúp đỡ đồng nghiệp cũng giúp vận sự nghiệp thăng tiến.

Tử vi hàng ngày dự báo, vận tài lộc của tuổi Tý ổn định. Những biểu hiện tốt trong quá trình làm việc giúp bạn có nhiều cơ hội được tăng lương thưởng. Nguồn thu trong ngày của bạn sẽ tăng lên gấp bội. Bạn cần phải nỗ lực phấn đấu, phát huy hết năng lực của mình.

Đường tình duyên của bạn rất hài hòa, con giáp này dành phần lớn thời gian cho gia đình, người thân. Công việc cũng khá nhẹ nhàng và nhàn hạ nên có thể chuyên tâm bồi đắp, vun vén tình cảm, trò chuyện với người thân để tăng sự gắn kết và khăng khít.

Đúng 20h hôm nay 1/12: TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự, cát lộc đầy nhà, tài vận sung túc, cuối năm cặp đôi về chung một nhà, tin vui ồ ạt đến - Ảnh 3
Đường tình duyên của bạn rất hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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