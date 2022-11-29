Bước qua ngày hôm nay (29/11), Xui rủi qua đi, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, vận trình khởi sắc, tình - tiền nở hoa, may mắn hết phần thiên hạ, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị

12 con giáp tử vi 29/11/2022 14:25

Bước qua ngày hôm nay, 29/11, xui rủi qua đi, 3 con giáp này chào đón vận may, vận trình khởi sắc, tình - tiền nở hoa, may mắn hết phần thiên hạ.

Tuổi Mùi

Dưới sự hỗ trợ của Lục Hợp, người tuổi Mùi có thể tìm được đối tác làm ăn uy tín, có tiếng trên thị trường. Đôi bên có mối quan hệ hợp tác cùng có lợi nên quá trình làm ăn chung rất suôn sẻ và rành mạch mọi thứ. Nhờ vậy mà cứ thế từ từ tiến những bước vững chắc, nền tảng để phát triển kinh doanh tốt hơn. Các kế hoạch đầu tư hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn cho con giáp này.

Công việc cũng không có gì đáng ngại trong ngày Chính Quan độ mệnh. Mọi thứ đang được giải quyết ổn thỏa, có khó khăn nhưng rồi cũng sẽ khắc phục được. Bản mệnh thậm chí còn nhân cơ hội này để thể hiện năng lực của mình với mọi người nữa.

Cục diện Hỏa sinh Thổ cho thấy, tuổi Mùi may mắn gặp được một người yêu và hiểu cho mình. Những bận rộn vừa qua không làm tình yêu của hai người trở nên phai nhạt. Cả hai luôn tin tưởng vào đối phương và sẵn sàng là hậu phương vững chắc luôn ở đằng sau động viên, tiếp thêm sức mạnh để người kia tiếp tục tiến bước.

Bước qua ngày hôm nay (29/11), Xui rủi qua đi, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, vận trình khởi sắc, tình - tiền nở hoa, may mắn hết phần thiên hạ, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Dưới sự hỗ trợ của Lục Hợp, người tuổi Mùi có thể tìm được đối tác làm ăn uy tín - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 30/11/2022 ngày mai, công việc của tuổi Thân có nhiều khởi sắc, mọi việc tiến triển hanh thông. Ở nơi làm việc tuy không phải cá nhân xuất sắc nhất nhưng thành tích ổn định, thường được tin tưởng giao cho những công việc quan trọng.

Bên cạnh đó, quý nhân xuất hiện có thể giúp cho công sức bỏ ra bấy lâu nay của con giáp này cuối cùng cũng được đền đáp. Tuổi Thân có thêm nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai, đúng với những điều mình mơ ước.

Ngũ hành tương sinh cho thấy chuyện đôi lứa khá tốt đẹp. Người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận cùng với người ấy để cả hai đưa ra những quyết định thống nhất.

Bước qua ngày hôm nay (29/11), Xui rủi qua đi, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, vận trình khởi sắc, tình - tiền nở hoa, may mắn hết phần thiên hạ, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 2
Ngũ hành tương sinh cho thấy chuyện đôi lứa khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 30/11/2022 ngày mai, cát tinh dẫn đường, tuổi Tỵ thêm phần quyết đoán và dũng cảm làm theo mục tiêu đã định. Có những cơ hội chỉ đến trong chớp mắt, con giáp này không muốn chần chừ e ngại, chỉ vì sợ sẽ mạo hiểm mà để vuột mất cơ hội ngay trong tầm tay.

Thiên Tài mang tới tin vui tài lộc cho người tuổi Tị trong ngày thứ 4 này nhờ khoản lợi nhuận từ các dự án đầu tư từ trước đó. Bạn đón nhiều cơ may tài lộc đến nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối cùng với khả năng nhanh nhạy, nắm bắt thời cơ. Nhờ vậy, bạn sẽ có được những gì mình muốn.

Mộc sinh Hỏa, con giáp này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Bước qua ngày hôm nay (29/11), Xui rủi qua đi, 3 con giáp này xua đuổi vận đen, vận trình khởi sắc, tình - tiền nở hoa, may mắn hết phần thiên hạ, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 3
Mộc sinh Hỏa, con giáp này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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Cuối ngày mai (28/11), 3 con giáp giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên rạn nứt, gia đạo gặp chuyện không vui

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