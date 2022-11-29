Qua đêm nay, 29/11, 3 con giáp này trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, tiền tài chất đầy két, tiêu xài không xuể, bản mệnh phút chốc thành tỷ phú, mua nhà xịn, sắm xế hộp hạng sang

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 11:25

3 con giáp này qua đêm nay 29/11, trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, tiền tài chất đầy két, tiêu xài thả ga, phút chốc trở thành đại gia, vận trình thăng hoa, viên mãn.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết phương diện tài lộc của người tuổi Tị khá sáng nhờ được Thiên Tài chiếu mệnh. Con giáp này có nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài và được người quen giới thiệu cho nhiều mối làm ăn mới. Điều này giúp cho con đường kiếm tiền của bạn hanh thông hơn bao giờ hết. 

Đây là một trong những dấu hiệu đáng mừng có thể giúp bản mệnh thêm tự tin vào bản thân mình. Hãy tiếp tục cố gắng không ngừng trong tương lai, tin rằng mọi cố gắng của bạn đều sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng.

May mắn hơn là bên cạnh bạn luôn có một người đồng hành đáng tin cậy, giúp bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Những lời khuyên của đối phương có thể là chìa khóa giúp mở ra tất cả những bế tắc mà bạn đang vướng phải, hãy lắng nghe nhé.

Qua đêm nay, 29/11, 3 con giáp này trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, tiền tài chất đầy két, tiêu xài không xuể, bản mệnh phút chốc thành tỷ phú, mua nhà xịn, sắm xế hộp hạng sang - Ảnh 1
May mắn hơn là bên cạnh bạn luôn có một người đồng hành đáng tin cậy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày mai dưới sự che chở của Lục Hợp, người tuổi Mùi được quý nhân nâng đỡ, con đường sự nghiệp hanh thông suôn sẻ. Bản mệnh khó khăn lại có người trợ giúp, không gặp phải trắc trở gian nan gì quá lớn.

Lại thêm Thiên Ấn độ mệnh, chẳng gì có thể cản được bước đường tiến thân của con giáp này. Năng lực được kiểm chứng chính là chìa khóa giúp bạn mở ra cánh cửa thành công phía trước.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh may mắn gặp được một người yêu và hiểu cho mình. Những bận rộn vừa qua không làm tình yêu của hai bạn trở nên phai nhạt. Cả hai luôn tin tưởng vào đối phương và sẵn sàng là hậu phương vững chắc luôn ở đằng sau động viên, tiếp thêm sức mạnh để người kia tiếp tục tiến bước trên con đường đã chọn.

Qua đêm nay, 29/11, 3 con giáp này trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, tiền tài chất đầy két, tiêu xài không xuể, bản mệnh phút chốc thành tỷ phú, mua nhà xịn, sắm xế hộp hạng sang - Ảnh 2
Ngày mai dưới sự che chở của Lục Hợp, người tuổi Mùi được quý nhân nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần trở nên thuận lợi suôn sẻ hơn bao giờ hết trong ngày Dần Ngọ Bán Hợp như hôm nay. Bạn có thể kí kết được một hợp đồng lớn, mang lại nhiều giá trị cho tập thể.

May mắn hơn tài lộc giúp tuổi Dần có thể nhận được các khoản lương thưởng, nguồn thu nhập từ công việc chính khá ổn định và vẫn trên đà tăng tiến. Một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể và rõ ràng sẽ là điều bạn cần làm nhất lúc này.

Dường như tình cảm của cặp đôi đang trở nên tốt đẹp hơn so với thời gian trước đó. Cả hai có thể tiến dần đến mối quan hệ sâu sắc hơn, cùng nhau chung tay xây dựng một gia đình nhỏ mà bạn vẫn mong chờ bấy lâu nay.

Qua đêm nay, 29/11, 3 con giáp này trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, tiền tài chất đầy két, tiêu xài không xuể, bản mệnh phút chốc thành tỷ phú, mua nhà xịn, sắm xế hộp hạng sang - Ảnh 3
May mắn hơn tài lộc giúp tuổi Dần có thể nhận được các khoản lương thưởng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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