Ngày mai chịu ảnh hưởng của cục diện Ngọ - Ngọ Tự Hình, người tuổi Ngọ cảm thấy mệt mỏi do những suy nghĩ tiêu cực tràn ngập trong đầu. Bạn cứ mãi nghĩ về những chuyện đã xảy ra không như ý muốn rồi tự trách bản thân vì đã làm không tốt. Điều này khiến tâm trạng của những chú Ngựa khá chán nản và ảm đạm suốt cả ngày.

Ngày Hỏa vượng, bản mệnh dễ nóng nảy bốc đồng, đưa ra những quyết định sai lầm. Hãy tiết chế cảm xúc, giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Đừng để những suy nghĩ nhất thời của bạn làm ảnh hưởng đến công việc, càng đừng để nó ảnh hưởng đến các mối quan hệ của bản thân.

Chưa kể sự xuất hiện còn Kiếp Tài còn là lời cảnh báo họa phá tài, mất tiền hao của đang đến rất gần đó. Mọi công sức của bạn có thể đổ sông đổ bể chỉ vì một lời nói của ai đó, đừng nhẹ dạ cả tin dù đó có người bạn quen thân đi chăng nữa.

Ngày Hỏa vượng, bản mệnh dễ nóng nảy bốc đồng, đưa ra những quyết định sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Ngày mai Ngọ Sửu Tương Hại nhắc nhở người tuổi Sửu cần hết sức thận trọng với tiểu nhân trong ngày hôm nay. Có thể những gì bạn thể hiện và gặt hái được trong thời gian qua đã khiến nhiều kẻ ghen ghét và tìm cách phá hoại.

Nhưng dù có phát hiện ra kẻ tiểu nhân hãm hại mình thì bản mệnh cũng cần phải bình tĩnh nhé. Giờ chưa phải là lúc để bạn lật bài ngửa ra đâu, hãy chờ đợi tới thời cơ thích hợp, lúc đó tất sẽ được hưởng lợi và không có cơ hội cho kẻ tiểu nhân đổi trắng thay đen.

Tình cảm của các cặp đôi trở nên nhạt nhòa, xa cách. Đây sẽ là sơ hở để kẻ thứ 3 chen chân vào mối quan hệ của hai người. Hay mau chóng tìm cơ hội hâm nóng tình cảm nếu không muốn mọi chuyện chuyển biến xấu đi.

Tình cảm của các cặp đôi trở nên nhạt nhòa, xa cách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày mai cho biết Thương Quan chiếu mệnh, người tuổi Mão có dấu hiệu làm việc chểnh mảng, để đầu óc treo ngược cành cây. Bản mệnh không có ý định bỏ bê công việc nhưng có những việc bên lề khiến bản mệnh không thể tập trung được.

Thời điểm này, những chú Mèo đang cảm thấy khó chịu và bực bội vì mọi chuyện đều đi ngược lại với mong muốn của mình. Hãy nhanh nhạy hơn thay vì ngồi đó mà ủ ê, bạn thử nhanh chóng thay đổi các kế hoạch cho hợp ý mình.

Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình khó có thể hài hòa trong ngày Kim Mộc xung khắc này. Đã đến lúc đôi bên cùng ngồi lại, thật tâm chia sẻ và lắng nghe để tìm ra lời giải đáp cho những hiểu lầm và mâu thuẫn trước đó.

Thương Quan chiếu mệnh, người tuổi Mão có dấu hiệu làm việc chểnh mảng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo