CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp cuối ngày hôm nay 1/12, vận trình gặp khó, tình duyên trắc trở, gia đạo có chuyện không vui

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 06:35

Cuối ngày hôm nay 1/12, 3 con giáp này được cảnh báo vận trình trắc trở, tình duyên không mấy tiến triển, gia đạo bất ổn, bản mệnh bất an, cần cẩn thận trong mọi quyết định.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn phải lao đao vì những chuyện thị phi chẳng biết từ đâu cứ quấn lấy mình. Công việc của con giáp này chịu khá nhiều ảnh hưởng bởi những lời đồn đại không đúng sự thực đó, khiến bản mệnh gặp nhiều khó khăn khi hình ảnh bị tổn hại.

Thị phi là thứ có thể đến bất cứ lúc nào, dù chúng ta muốn hay không. Con giáp này nhiều chuyện, hay bàn tán lung tung thì càng có nguy cơ “họa từ miệng mà ra”. Tốt nhất là hãy làm tốt việc của mình, đừng nên soi mói rồi tám chuyện sau lưng người khác. Có điều, đôi khi ngay cả khi người tuổi Thìn không nói gì, thị phi vẫn đến.

Mối quan hệ đôi lứa nảy sinh nhiều khúc mắc, bất đồng quan điểm với nhau. Bản mệnh trong ngày này cần giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề, đừng để cho cảm xúc lấn át lý trí, thiếu tỉnh táo sẽ đưa ra những quyết định sai lầm khó sửa chữa được.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp cuối ngày hôm nay 1/12, vận trình gặp khó, tình duyên trắc trở, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 1
Tuổi Thìn phải lao đao vì những chuyện thị phi chẳng biết từ đâu cứ quấn lấy mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tỷ Kiên báo hiệu tuổi Ngọ đang đứng trước cơ hội thuận lợi nhưng mọi chuyện có thể không đơn giản như bạn nghĩ. Bạn cần phải tỉnh táo mới nhận ra được đâu là cơ hội thực sự. Tốt nhất là nên nói ít làm nhiều, đừng để bị rơi vào cái bẫy mà người khác giăng ra và không ai có thể thao túng bạn được.

Ngoài ra, bạn cũng nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc càng sớm càng tốt, thay đổi cách thức làm và có trách nhiệm hơn với nhiệm vụ của mình. Làm việc theo cảm hứng có thể giúp bản mệnh nâng cao năng suất trong phút chốc nhưng lại có thể khiến tổng thể rơi vào tình cảnh bấp bênh bất cứ lúc nào.

Sức khỏe của người tuổi Ngọ có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Hãy sắp xếp thời gian để công việc không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình, nghỉ ngơi khi cần thiết nhé.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp cuối ngày hôm nay 1/12, vận trình gặp khó, tình duyên trắc trở, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 2
Sức khỏe của người tuổi Ngọ có thể bị ảnh hưởng ít nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hôm nay, tuổi Sửu dễ nổi nóng và gây hiềm khích với những người xung quanh, tạo ra những cuộc tranh luận không đáng có, làm mất hòa khí. Bạn nên tránh xa những vụ tranh cãi, chia bè kết phái. Những việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của bạn.

Thời tiết thay đổi khiến sức khỏe của bản mệnh gặp chút vấn đề, thiếu nước, khô nóng, rất khó chịu, tinh thần cũng bí bức, kém phấn chấn hơn mọi ngày.

Giữa các cặp đôi xảy ra nhiều mâu thuẫn có thể dẫn tới chia lìa đôi ngả. Tuổi này và đối phương không ai chịu nhượng bộ vì luôn đặt cái tôi quá cao, muốn bảo vệ cái tôi hơn cả tình yêu nên mối quan hệ mới rạn nứt, khó có thể hàn gắn được.

CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp cuối ngày hôm nay 1/12, vận trình gặp khó, tình duyên trắc trở, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 3
Hôm nay, tuổi Sửu dễ nổi nóng và gây hiềm khích với những người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

CÁT TINH nhập mệnh, 3 con giáp này được cảnh báo vào cuối ngày mai (30/11), vận trình không mấy khả quan, tình - tiền lao dốc, tai họa từ đâu rơi xuống đầu

CÁT TINH nhập mệnh, 3 con giáp này được cảnh báo vào cuối ngày mai (30/11), vận trình không mấy khả quan, tình - tiền lao dốc, tai họa từ đâu rơi xuống đầu

Cuối ngày mai 30/11, 3 con giáp này được cảnh báo vận trình không mấy khả quan, tình - tiền lao dốc, tai họa từ đâu rơi xuống đầu bản mệnh.

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