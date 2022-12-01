Thiên thời địa lợi nhân hòa, qua đêm nay (1/12), 3 con giáp đi đến đâu may mắn đến đấy, quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thăng hoa, bản mệnh phú quý lên đời, bổng lộc chất đầy nhà

Chính quan hỗ trợ để con giáp tuổi Mão ngày mai đón một ngày mới khá ổn định, không có bất cứ rào cản hay áp lực nào khiến bạn phải lo lắng. Đây là lúc phù hợp để triển khai các kế hoạch, giúp bạn có những cơ hội có lợi cho sự phát triển cá nhân, mở rộng cơ hội hợp tác.

Thổ sinh Kim giúp vận trình tình cảm ngày mai nhiều khởi sắc, bạn và đối phương đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc xuất hiện trong thời gian vừa qua. Người độc thân cũng mở lòng mình hơn, chịu khó hẹn hò để đón nhận các cơ hội mới.

Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho khía cạnh tài chính của bản mệnh nhờ đó mà bạn có những hướng đi đúng đắn, phù hợp và bền vững trong việc cải thiện tiền bạc của mình. Chớ nên hé lộ những bí mật của mình cho ai nhé.

Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho khía cạnh tài chính của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra tương đối thuận lợi. Công việc luôn đạt hiệu quả cao nhờ người tuổi này luôn đặt ra những yêu cầu cao trong quá trình làm việc. Hơn thế, bản mệnh còn biết cách lên kế hoạch để đạt được mục tiêu mà mình đặt ra.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không đáng lo. Con giáp này có thể thoải mái chi tiêu trong ngày này song tốt nhất vẫn là có một giới hạn nào đó, đừng để tiền bạc “không cánh mà bay”.

Tam Hợp giúp cho chuyện tình duyên của các cặp đôi tuổi Sửu rất êm đẹp khi bạn và người ấy có thời gian ở bên nhau. Hai người cùng làm những việc ý nghĩa giúp thúc đẩy mối quan hệ của mình.

Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra tương đối thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Dần suôn sẻ, hanh thông. Khả năng sáng tạo bất tận là cách giúp cho người tuổi này có được nhiều ý tưởng độc đáo, mới mẻ trong công việc. Qua đó, cấp trên đánh giá cao những đề xuất của bản mệnh và giao thêm nhiều trọng trách mới.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào vì con giáp này vừa mới nhận được lương. Tuổi này có thể tự thưởng cho mình một món quà nào đó vì đã cố gắng làm việc trong suốt thời gian qua.

Bạn nhận được sự cổ vũ, động viên của người thân trong gia đình. Hãy coi người thân là động lực để có thể vượt qua những sự cố bất ngờ phát sinh trong cuộc sống. Đồng thời, bạn cũng nên tâm sự với người thân để cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Bạn nhận được sự cổ vũ, động viên của người thân trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo