Cuối ngày mai (2/12), 3 con giáp được cảnh báo vận trình kém may mắn, thị phi rơi xuống đầu, xui xẻo bám lấy không buông

Ngày mai Sửu - Mùi Tương Xung báo hiệu những thăng trầm trên đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này. Bạn có thể gặp phải những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. Áp lực từ cấp trên và từ chính kỳ vọng của bản thân đang khiến bạn căng thẳng vô cùng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trở nên kém sắc. Dù người đã kết hôn hay đang trong giai đoạn tìm hiểu thì cũng cần dành ít thời gian quan tâm đến đối phương. Nếu cứ mải mê với công việc, mối quan hệ tình cảm của hai người dần tạo ra khoảng cách vô hình.

Càng những lúc như này, bạn càng cần phải tự động viên bản thân cố gắng hơn nữa để vượt qua hiểm cảnh. Chỉ cần có tinh thần quyết tâm cao, ý chí mạnh mẽ, bản mệnh mới có thể bình an sau cơn giông bão. Cũng nhờ cơ hội lần này, bạn sẽ bộc lộ ra những khả năng tiềm ẩn mà ngay cả bản thân cũng bất ngờ.

Ngày mai Sửu - Mùi Tương Xung báo hiệu những thăng trầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mai cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra Hung Cát đan xen. Dự đoán sẽ có một vài vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ nhưng người tuổi này đừng vì thế mà mất bình tĩnh. Thay vào đó, bản mệnh có thể lấy điều đó làm động lực để tiếp tục với những dự định của bản thân.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu giảm nhẹ. Con giáp này có thể phải chi tiêu một khoản kha khá trong thời điểm này. Chính vì vậy, tuổi này hãy chú ý hơn đến việc quản lý tiền bạc để tránh rơi vào cảnh “không còn một xu dính túi”.

Bạn và nửa kia có thể hiểu lầm nhau về một vấn đề nào đó, dẫn đến tình trạng chiến tranh lạnh. Bạn không nên để tình trạng này kéo dài lâu, bởi như vậy tức là bạn đang tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân đấy.

Tử vi ngày mai cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra Hung Cát đan xen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Tuẩt trong 2/12 diễn ra không thực sự dễ dàng. Người tuổi này có xu hướng chờ đợi may mắn xuất hiện mà không có bất kỳ sự nỗ lực hay cố gắng nào trong công việc. Nếu không dựa vào thực lực thì bản mệnh có mà chinh phục được đỉnh cao của sự nghiệp.

Người tuổi Tuất và nửa kia có thể sẽ vướng phải những cuộc tranh cãi nảy lửa, không ai chịu nhường ai. Bạn cảm thấy bực bội vì nửa kia không chịu hiểu cho mình, không chịu đặt bản thân vào vị trí của mình.

Tuy nhiên, trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần nghĩ theo hướng ngược lại. Sao bạn không thể là người chủ động xuống nước trước và nhường nhịn đối phương? Nếu ai cũng hiếu thắng thì những mâu thuẫn, khúc mắc sẽ chẳng thể nào được giải quyết hoàn toàn.

Người tuổi Tuất và nửa kia có thể sẽ vướng phải những cuộc tranh cãi nảy lửa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo