Bước qua ngày hôm nay (2/12), Vạn sự hóa điềm lành, 3 con giáp này không còn đói khổ, xui rủi tan biến, vận trình khởi sắc, bản mệnh có điềm báo tài lộc, gia đạo ngập tràn tin vui

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 22:30

Chỉ cần bước qua ngày hôm nay, 2/12, 3 con giáp này không còn đói khổ, vạn sự hóa điềm lành, xua đuổi vận đen, mệnh chủ vận trình khởi sắc, tình - tiền thăng hoa.

Tuổi Sửu

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu có thể gặt hái được những thành công bất ngờ ngay trong ngày mai. Bạn chỉ cần xác định đúng mục tiêu của mình và cố gắng không ngừng thì ắt đạt được điều mà mình mong muốn.

May mắn hơn nữa, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được quý nhân chỉ cho những hướng đi đầy triển vọng. Đối phương có thể là người mà bạn quen biết từ trước đó. Hãy lắng nghe và học hỏi điều hay từ người đó nhé.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Sửu cảm thấy trân trọng hạnh phúc đang có. Nhờ có sự thấu hiểu mà con giáp này càng yêu thương nửa kia hơn. Với những người độc thân, hứa hẹn sẽ gặp được người mà mình cảm thấy tâm đầu ý hợp.

Bước qua ngày hôm nay (2/12), Vạn sự hóa điềm lành, 3 con giáp này không còn đói khổ, xui rủi tan biến, vận trình khởi sắc, bản mệnh có điềm báo tài lộc, gia đạo ngập tràn tin vui - Ảnh 1
Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu có thể gặt hái được những thành công bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ 7 ngày 3/12/2022 ngày mai, tuổi Thìn sẽ có được nhiều nguồn thu đổ về giúp rủng rỉnh tiền tiêu. Tuy nhiên đừng vì thế mà tiêu xài quá hoang phí. Hãy cẩn trọng hơn trong các kế hoạch của mình và không quên lên kế hoạch cho từng khoản chi để có mục tiêu cụ thể, rõ ràng.

Nhờ có lục hợp mà tuổi Thìn dễ được nâng đỡ, che chở, giúp cho mối quan hệ của mình trở nên hài hòa hơn. Nhiều người xả được stress nhờ vào một số việc đơn giản, từ đó tránh được việc gây hại cho mọi người xung quanh chỉ vì những cảm xúc tiêu cực của mình.

Vận trình tình cảm có nhiều điều mới mẻ. Không kể là người đã lập gia đình hay còn độc thân cũng cảm nhận được hạnh phúc từ những cử chỉ quan tâm chân thành, chu đáo của người thương.

Bước qua ngày hôm nay (2/12), Vạn sự hóa điềm lành, 3 con giáp này không còn đói khổ, xui rủi tan biến, vận trình khởi sắc, bản mệnh có điềm báo tài lộc, gia đạo ngập tràn tin vui - Ảnh 2
Nhờ có lục hợp mà tuổi Thìn dễ được nâng đỡ, che chở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đón nhận những tin vui về đường tài lộc. Chuyện hợp tác làm ăn nếu được thực hiện trong ngày mai thì rất hanh thông, thuận lợi. Mọi thứ diễn ra trôi chảy và suôn sẻ, con đường đến với thành công của con giáp này cũng ngày càng gần hơn.

Vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh đang có những bước ngoặt nhất định. Người tuổi Dậu dành hết tâm huyết, thời gian cũng như công sức làm việc, sẵn sàng gạt bỏ đi sở thích cá nhân của mình để có thể thực hiện mục tiêu đã đề ra mà không cảm thấy hối tiếc.

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Người độc thân nhờ có sự mai mối mà nhanh chóng tìm được đối tượng hẹn hò lý tưởng. May mắn là bản mệnh đang bắt đầu cởi mở và chủ động hơn trong việc tìm kiếm tình yêu nên mọi chuyện cũng dễ dàng.

Bước qua ngày hôm nay (2/12), Vạn sự hóa điềm lành, 3 con giáp này không còn đói khổ, xui rủi tan biến, vận trình khởi sắc, bản mệnh có điềm báo tài lộc, gia đạo ngập tràn tin vui - Ảnh 3
Tuổi Dậu đón nhận những tin vui về đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai (2/12), 3 con giáp được cảnh báo vận trình kém may mắn, thị phi rơi xuống đầu, xui xẻo bám lấy không buông

Cuối ngày mai (2/12), 3 con giáp được cảnh báo vận trình kém may mắn, thị phi rơi xuống đầu, xui xẻo bám lấy không buông

Cuối ngày mai, 2/12, 3 con giáp này được cảnh báo vận trình không được may mắn, thị phi rơi xuống đầu, xui xẻo bám lấy, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui.

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