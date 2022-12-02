Cuối ngày mai 3/12: Ngũ hành xung khắc, 3 con giáp xui xẻo bám lấy, vận trình kém hanh thông, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 23:25

Cuối ngày mai, ngũ hành tương khắc ảnh hưởng đến 3 con giáp này, xui xẻo bám lấy không buông, vận trình kém hanh thông, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định.

Tuổi Hợi

Hợi đối mặt với những sự tình huống ra bất ngờ phát sinh, có thể làm ảnh hưởng đến các kế hoạch trước đó. Con giáp này có thể phải đưa ra những quyết định quan trọng tác động đến tương lai của mình vì thế hãy suy nghĩ thật kĩ càng.

Nếu bản mệnh mắc phải sai sót thì cũng không nên mất tinh thần hay buồn bã quá. Người tuổi Hợi nên nhớ rằng người có thể tránh được thất bại là khi không từ bỏ giữa chừng con đường của mình. Vì thế hãy cố gắng, nỗ lực hết mình, không ngại khó khăn, trở ngại mới có thể thành công.

Kim khắc Mộc, bạn và nửa kia có thể hiểu lầm nhau về một vấn đề nào đó, dẫn đến tình trạng chiến tranh lạnh. Bạn không nên để tình trạng này kéo dài lâu, bởi như vậy tức là bạn đang tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân đấy.

Cuối ngày mai 3/12: Ngũ hành xung khắc, 3 con giáp xui xẻo bám lấy, vận trình kém hanh thông, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 1
Kim khắc Mộc, bạn và nửa kia có thể hiểu lầm nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thương Quan cản trở con đường thăng tiến của người tuổi Tị. Bản mệnh dễ bị cấp trên gây khó dễ trong ngày hôm nay, khiến công việc khó mà tiến triển thuận lợi được như dự định ban đầu. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà nhụt chí.

Càng trong hoàn cảnh khó khăn, bạn lại càng cần phải nhắc nhở mình vươn lên, không chịu đầu hàng nghịch cảnh. Nếu bạn đạt được thành công ngay cả khi gặp khó khăn thì chắc chắn, bạn sẽ khiến người khác phải bái phục, nhìn mình bằng con mắt khác xưa.

Vận trình tình cảm gặp sóng gió. Con giáp này có thể sẽ nảy sinh hiểu lầm và tranh cãi với nửa kia. Nhân duyên của người độc thân thường đến muộn, tuổi Tỵ dễ gặp rắc rối trong các mối quan hệ với người khác giới.

Cuối ngày mai 3/12: Ngũ hành xung khắc, 3 con giáp xui xẻo bám lấy, vận trình kém hanh thông, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 2
Vận trình tình cảm gặp sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mão không được thuận lợi cho lắm. Con giáp này cần thận trọng từng lời nói của mình, không nên tham gia vào những câu chuyện bao đồng, thị phi kẻo lỡ gây hại đến hình ảnh cũng như phá hoại công việc của mình.

Ở trong môi trường làm việc đầy rẫy thị phi nếu bạn không biết giữ mình, cân nhắc kĩ trước khi nói thì có thể bản mệnh sẽ rơi vào vòng tranh đấu danh lợi, cuối cùng bị lợi dụng mà không biết lí do tại sao. Tốt hơn hết hãy tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình mà thôi.

Vận trình tình cảm không được như ý muốn. Mối quan hệ với những người thân yêu còn tồn tại căng thẳng, bất hoà vì chưa tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ, lý tưởng sống.

Cuối ngày mai 3/12: Ngũ hành xung khắc, 3 con giáp xui xẻo bám lấy, vận trình kém hanh thông, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 3
Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mão không được thuận lợi cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai (2/12), 3 con giáp được cảnh báo vận trình kém may mắn, thị phi rơi xuống đầu, xui xẻo bám lấy không buông

Cuối ngày mai (2/12), 3 con giáp được cảnh báo vận trình kém may mắn, thị phi rơi xuống đầu, xui xẻo bám lấy không buông

Cuối ngày mai, 2/12, 3 con giáp này được cảnh báo vận trình không được may mắn, thị phi rơi xuống đầu, xui xẻo bám lấy, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui.

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