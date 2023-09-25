Đúng giờ Thìn 9 khắc hôm nay (25/9): 3 con giáp hạnh phúc tứ bề, cuộc sống lên hương, tận hưởng phú quý

Tử vi hôm nay ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay không tốn nhiều thời gian cho những việc không cần thiết.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm chưa có, bạn vẫn thích độc thân.

Công việc: Cơ hội để thể hiện sự đam mê và sáng tạo của người tuổi Hợi xứng đáng có nhiều nơi trọng dụng.

Tài lộc: Tài lộc đã có, bạn thoải mái tiêu dùng ngay khi có thể.

Sức khoẻ: Thích được du lịch với những người thân yêu thư giãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Quan giúp Dậu cực kỳ may mắn trong con đường thi cử, công danh, học hành vào ngày mới này. Từ giờ đến cuối tháng là lúc để bạn bứt phá, đạt mục tiêu cao hơn, vì thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội này, nhất là những bạn đang muốn thăng tiến hoặc thi tuyển vào công ty mới.

Tam Hội cục soi sáng đường tiền bạc của con giáp này, bạn có quyền mong chờ những tia hy vọng trong chuyện tiền bạc, đất đai. Ngày đẹp có lộc lá khuyên con giáp này nên nhanh chóng kiếm thêm nghề tay trái hoặc mua bán hàng hóa, đất đai, xe cộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 25/9/2023 hôm nay mang lại sự an lành cho tuổi Ngọ, nhờ thế mà bản mệnh có được sự bình tĩnh, vui vẻ, thoải mái. Con giáp này biết tự tách mình ra khỏi những bộn bề cuộc sống để giải trí, nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng cho mình.

Tuy nhiên, tình hình tài chính đang có vấn đề tiềm ẩn nhưng bản mệnh không đủ tinh ý để nhận ra. Nếu ai đó chỉ ra thì nhanh chóng tìm cách sửa sai chứ không phải cố gắng phủ định.

Về mặt sức khỏe, tuổi Ngọ nên chú ý việc ăn uống cho khoa học. Ngoài ra hôm nay là ngày không trị bệnh ở hầu vì thế con giáp này nên tránh tác động vào vị trí này.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.