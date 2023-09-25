15 ngày cuối tháng 9/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, ngồi không hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 14:05

Từ giờ đến cuối tháng 9/2023 là lúc để 3 con giáp này bứt phá, vận may xoay chuyển, gặt hái được kết quả tốt hơn dự tính.

Tuổi Sửu 

Tử vi 15 ngày cuối tháng 9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu không lo thiếu tiền, bạn luôn chăm chút bản thân tốt.

Công việc: Người tuổi Sửu công danh có sẵn, chỉ việc học xong và phát triển sự nghiệp theo ý muốn.

Tình cảm: Mối quan hệ cả hai nhiều lần không có tiếng nói chung.

Tài lộc: Tiền bạc không lo thiếu, bạn tập trung tinh thần nỗ lực kiếm thêm thu nhập. 

Sức khoẻ: Thường ốm vặt, cố gắng cải thiện sức khỏe bản thân. 

15 ngày cuối tháng 9/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, ngồi không hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Chính Quan giúp Dậu cực kỳ may mắn trong con đường thi cử, công danh, học hành vào ngày mới này. Từ giờ đến cuối tháng là lúc để bạn bứt phá, đạt mục tiêu cao hơn, vì thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội này, nhất là những bạn đang muốn thăng tiến hoặc thi tuyển vào công ty mới.

Tam Hội cục soi sáng đường tiền bạc của con giáp này, bạn có quyền mong chờ những tia hy vọng trong chuyện tiền bạc, đất đai. Ngày đẹp có lộc lá khuyên con giáp này nên nhanh chóng kiếm thêm nghề tay trái hoặc mua bán hàng hóa, đất đai, xe cộ.

15 ngày cuối tháng 9/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, ngồi không hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

15 ngày cuối tháng 9/2023, tuổi Mão khá hăng hái khi bắt tay vào công việc và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Nếu bản mệnh cứ giữ vững tinh thần như thế này, chắc chắn sẽ nhận được sự yêu mến của rất nhiều người.

Tình hình tài chính của bản mệnh đang khá ổn định. Nếu có cơ hội đầu tư nào đó mở ra trước mắt thì bản mệnh có thể thử sức mình xem sao. Tuy nhiên, không nên đầu tư quá lớn, hãy vừa làm vừa quan sát những biến động xung quanh.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của tuổi Mão không được như ý muốn, một phần là do bản mệnh tính cách thất thường khiến nửa kia không thể dự đoán được. Con giáp này hãy nói rõ mong muốn của mình, có như vậy thì đối phương mới hiểu được.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Dần, Thìn

15 ngày cuối tháng 9/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, ngồi không hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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