Đúng 16h30 chiều nay, thứ Hai (25/9/2023): 3 con giáp tài lộc vượng phát, ngồi không hưởng lộc, công danh lên như diều gặp gió, chỉ cần chú ý một điều này

Tử vi hôm nay ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu có lối tư duy mới, luôn mở rộng ý tưởng sáng tạo.

Tình cảm: Mối quan hệ hiện tại bạn muốn chia xa, cả hai không chấp nhận được tính cách xấu của nhau.

Tài lộc: Tiền bạc đang có nhiều phú quý, tận hưởng sung túc.

Sức khoẻ: Tinh thần thoải mái, sức khoẻ tăng cao, không lo bệnh vặt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngày 25/9/2023, công việc của tuổi Tuất thuận lợi. Con giáp này là người có uy tín, dám chịu trách nhiệm với những việc mình làm, làm việc nghiêm túc. Nhờ vậy mà được đánh giá cao và khen ngợi.

Tuổi Tuất cũng có một ngày may mắn trong đường tình cảm, cưới hỏi thuận lợi, tình duyên nở hoa. Tuy giỏi giang nhưng bản mệnh lại cả nghĩ, có trách nhiệm, vô cùng khiêm tốn và hòa đồng, không khinh thường người khác nên ai cũng quý mến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 25/9/2023, công việc của tuổi Mão có phần tiến triển hơn trước. Con giáp này không cần phải ôm thêm việc về nhà, có một ngày thảnh thơi bên gia đình. Sắp tới có điềm được tăng lương hoặc được cấp trên cân nhắc đề bạt, khen ngợi.

Tiền bạc khởi sắc, lương thưởng có lẽ sẽ tăng lên nhưng hôm nay chưa phải là lúc. Con giáp này nên hết lòng tin tưởng vào bản thân và công việc hiện tại thì sẽ không thất vọng, đồng lương tuổi Mão nhận được sắp tới đây sẽ có thay đổi.

Ngược lại, tình cảm lại xuống sắc, vợ chồng mâu thuẫn, mẹ con không hòa hợp với nhau nên bản mệnh chẳng muốn về nhà. Một vài người còn cố tình ở lại cơ quan làm thêm giờ hoặc lang thang cùng bạn bè để trốn tránh những trận khẩu chiến liên tiếp.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!