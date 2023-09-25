Vận hạn 12 con giáp ngày 25/9/2023: Hợi dùng tiền phung phí, Thân làm ơn mắc oán, Dần xui xẻo đủ đường

Tử vi hôm nay ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi dùng tiền phung phí, chưa biết cách tiết kiệm.

Công việc: Cơ hội làm việc của người tuổi Hợi có đủ, nhưng không biết cách tận dụng phát triển đúng hướng đi phù hợp.

Tài lộc: Tài lộc có nhiều, nhưng dùng tiền phung phí, không tiết kiệm.

Sức khoẻ: Tịnh dưỡng sức khỏe, tránh dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ngày 25/9, tuổi Thân nên lên kế hoạch và hoàn thành những công việc dang dở. Sự giúp đỡ nhiệt tình từ người khác và mối quan hệ xã hội tốt sẽ giúp bạn tiến bộ một cách thuận lợi. Hãy tận dụng mối quan hệ tích lũy từ trước để đạt được sự hỗ trợ trong công việc.

Về tài chính, tuổi Thân sẽ trải qua một ngày thuận lợi. Công sức và kiên nhẫn của bạn đã được đền đáp và bạn có thể đạt được thành công trong lĩnh vực nghề nghiệp hoặc công việc của mình. Điều này đặc biệt áp dụng cho những người có vị trí chức vụ hoặc làm việc trong ngành hành chính và công vụ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 25/9/2023 hôm nay hôm nay, tuổi Dần vô cùng nóng nảy. Con giáp này thường phản ứng thái quá với tất cả mọi vấn đề xảy ra với mình cũng như khi nghe góp ý của người khác. Cách hành xử của bản mệnh khiến mọi người cảm thấy khó chịu.

Tình cảm của con giáp này và nửa kia cũng không được hài hòa. Hai người có thể cãi cọ chỉ vì một vấn đề rất nhỏ nào đó. Đừng để chiến tranh lạnh kéo dài lâu, nếu quý trọng đối phương, bản mệnh hãy là người chủ động xuống nước trước.

Người độc thân nếu không chịu mở lòng mình và chia sẻ suy nghĩ thì làm sao mọi người hiểu được. Thay vì than thân trách phận, con giáp này nên thay đổi bản thân và trò chuyện với mọi người nhiều hơn, như vậy thì người bản mệnh mong đợi ắt sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!