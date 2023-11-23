Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Sáu (24/11/2023): 3 con giáp đắc tài đắc lộc, an cư lạc nghiệp, giàu sang phú quý, cơn mưa vàng bạc rơi trước cửa nhà

Đúng 24/11/2023, ngày Dậu - Mão Tương Xung là điềm báo có tiểu nhân gây khó dễ cho người tuổi Dậu. Con giáp này cần đề phòng tất cả những người xung quanh mình, việc gì quan trọng thì nên tự tay làm, kiểm chứng thông tin trước khi quyết định để tránh bị người xấu lợi dụng lừa gạt.

Trong khi đó người có đôi cũng liên tiếp bị rắc rối đeo bám khi mà chính bản thân bạn cũng không đủ bao dung để có thể tha thứ cho những lỗi lầm của người ấy. Tuy nhiên, chẳng có ai hoàn hảo vô khuyết, nếu bao dung hơn bạn sẽ thấy mọi thứ trở nên tốt đẹp.

Lại thêm ngũ hành xung khắc nên đường tình duyên khá ảm đạm. Dường như tình yêu vẫn chưa mỉm cười với con giáp này, tình trạng độc thân cứ mãi đeo bám khiến bạn chẳng thể nào tìm được một người thấu hiểu và yêu thương mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 24/11/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu bạn là người hướng về gia đình, tập trung thời gian phần lớn dành cho người thân.

Công việc: Người tuổi Sửu công việc đã ổn định, lịch làm việc không còn tăng ca, ổn định giờ giấc.

Tình cảm: Bạn dành nhiều thời gian, tình cảm cho mối quan hệ này, không muốn đổ vỡ thêm lần nữa.

Tài lộc: Tuy công việc ổn định, nhưng mức lương thấp.

Sức khoẻ: Cải tiến thời gian, dành nhiều cho các buổi tập luyện chuyên sâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 24/11/2023, tuổi Mùi có thể đối mặt với một số khó khăn trong việc tương tác với bạn bè và đồng nghiệp. Nếu không quan tâm đến cách hành xử của mình, bản mệnh có thể dễ dàng tự đẩy mình vào tình cảnh không ai muốn giúp đỡ.

Người kinh doanh đặc biệt cần cẩn trọng hơn trong việc kiểm soát tính nóng nảy và tự ái cá nhân. Dù có tài năng và thông minh đến đâu, nếu không biết cách thể hiện mình một cách lịch lãm, bản mệnh có thể gặp khó khăn trong việc hợp tác và cũng có thể gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính.

Trong ngày này, người mang thai không nên di chuyển vị trí, sửa chữa hoặc thay đổi đồ vật ở hướng chính Nam của phòng, giường ngủ và phòng vệ sinh. Bởi việc làm này có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.