Đúng 9h9p sáng nay (11/05/2023): TOP 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền cuối ngày, số mệnh vàng 10, giàu sang đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 08:47

Dự đoán tử vi tuần mới, 3 tuổi sau được Trời thương, Phật độ 99% trúng số độc đắc, giàu sang đổi vận đổi đời.

Tuổi Tý 

Tháng này công việc được dự báo rất hanh thông, thích hợp để cầu danh cầu lợi, kết quả đạt được khả quan. Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh.

Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc. Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh, bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau.

Vận trình tình cảm trong tháng của người tuổi Tý khá rực rỡ. Đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Những cặp đôi đang yêu cần chú ý kẻo có thể xảy ra sự nghi ngờ. Tháng này cũng thích hợp để các cặp vợ chồng tính kế hoạch thụ thai.

Tử vi tháng 5/2023 Đông phương của 12 con giáp cho hay, tuổi Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời.

Đúng 9h9p sáng nay (11/05/2023): TOP 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền cuối ngày, số mệnh vàng 10, giàu sang đến cuối đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 11/5/2023 hôm nay, tuổi Tỵ có thể thẳng bước tới thành công. Thậm chí, dù gặp phải khó khăn đi nữa, bản mệnh cũng có thể biến nguy thành cơ nhờ vào bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú của mình.

Tuy nhiên, với những người đã gặt hái thành công, bản mệnh chớ vội thỏa mãn và ngủ quên trên chiến thắng. Nếu đã chạm tay đến cái đích này, tuổi Tỵ nên nhanh chóng xác định cái đích tiếp theo. Sự chần chừ, trì trệ có thể tạo cơ hội cho kẻ khác vượt qua mình.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày mới này, bản mệnh nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả Hỷ thần ở hướng Đông Bắc và Tài thần ở hướng Nam.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Đúng 9h9p sáng nay (11/05/2023): TOP 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền cuối ngày, số mệnh vàng 10, giàu sang đến cuối đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Dưới sự thúc đẩy của Nhị Hợp, người tuổi Thân gặp được nhiều cơ hội để bứt phá trong sự nghiệp. Nếu là người làm công ăn lương, bạn tìm ra con đường mới để thể hiện bản thân, khiến mọi người đều phải ngạc nhiên và khâm phục.

Với người làm lãnh đạo, bạn có con mắt tinh đời nên nhận ra trước những nguy cơ, giúp tập thể tránh được một bàn thua trông thấy. Hãy luôn thể hiện vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của mình, bạn chính là một người sinh ra để dẫn lối tới thành công đấy.

Tuy nhiên, Hỏa khắc Kim cảnh báo nguy cơ bất đồng giữa các cặp đôi, rất có thể nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tiền bạc. Bạn cần phải chia sẻ những khó khăn mình đang gặp phải với đối phương, như vậy thì nửa kia mới có thể thông cảm và chia sẻ.

Giờ tốt: 7h - 9h

Màu sắc cát tường: Vàng, trắng

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Dậu

Đúng 9h9p sáng nay (11/05/2023): TOP 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền cuối ngày, số mệnh vàng 10, giàu sang đến cuối đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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