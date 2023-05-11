Đúng 12h trưa nay, thứ Năm 11/05/2023: 3 con giáp gặp vận Tam Tai, có hung có cát, cần chú ý đến những nơi đông người, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 08:40

Theo tử vi tháng 5/2023, những con giáp sau cần chú ý đề phòng các tai họa trong ngày mới.

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 11/5/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Sửu không tiến triển thuận lợi như dự kiến. Có lẽ con giáp này quá cứng đầu cứng cổ nên bỏ qua lời góp ý của người ngoài. Cứ tiếp tục như vậy, bản mệnh sẽ rất dễ phạm phải lỗi sai đáng tiếc.

Bù lại trên phương diện tình cảm, các cặp đôi được tận hưởng một ngày bình yên. Hai người chỉ cần dành thời gian để ở bên nhau thôi là đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Người ấy chính là động lực để bản mệnh vui sống mỗi ngày.

Người còn độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Quá trình gặp gỡ, đôi bên có thể còn có chút ngại ngùng, song khi đã hiểu hơn về nhau, bản mệnh sẽ nhận ra mình mà người ấy có rất nhiều điểm chung.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Đúng 12h trưa nay, thứ Năm 11/05/2023: 3 con giáp gặp vận Tam Tai, có hung có cát, cần chú ý đến những nơi đông người, đề phòng tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tháng này công việc đầy rẫy khó khăn, việc mới việc cũ chất chồng, hệ thống công việc mà bạn vốn xây dựng cũng có được vận hành nhuần nhuyễn vì đủ loại nguyên do cả khách quan lẫn chủ quan. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành những kế hoạch lớn của mình, bởi có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Bạn cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt không chỉ từ đối thủ mà còn ở ngay cả đồng nghiệp bên cạnh.

Tài lộc trong tháng không tốt, cũng bởi sự nghiệp sa sút ảnh hưởng nhất định tới thu nhập. Nguồn thu từ công việc chính có phần bấp bênh khiến bạn không yên tâm, nóng lòng muốn tìm cách cải thiện. Dù vậy cũng chớ nên vội vàng, làm ăn khuất tất mà tự hại mình. Kinh doanh buôn bán quan trọng nhất là “gặp thời”, vận khí giảm sút nên không có lợi cho làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ, pháp lý.

Bù lại tháng này có sao Thái Âm trợ đào hoa xuất hiện, nhờ thế mà đường tình duyên có phần hanh thông, thuận lợi hơn. Dù là người độc thân hay đã có đôi thì cũng đều có cơ hội để thể hiện tình cảm và có thêm nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khi đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ đối phương.

Về phương diện sức khỏe, tuy tình hình không có gì đáng lo ngại nhưng tuổi Sửu cũng cần chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần hơn. Công việc bận rộn, lại thường xuyên gặp áp lực có thể khiến bạn gặp tình trạng căng thẳng. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cũng như giải tỏa tâm trạng.

Đúng 12h trưa nay, thứ Năm 11/05/2023: 3 con giáp gặp vận Tam Tai, có hung có cát, cần chú ý đến những nơi đông người, đề phòng tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Thiên Quan ngáng trở, người tuổi Mão có thể sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong công việc. Cấp trên gây khó dễ khiến bạn không thể nào thoải mái phát huy được khả năng của mình.

Với người làm lãnh đạo, bạn có thể phải nhận sự phản đối của cấp dưới, có thể là vì từ trước tới nay, bạn luôn làm việc theo ý mình mà ít khi chịu lắng nghe. Hãy thay đổi cách làm việc để tập thể có thể hợp tác với nhau ăn ý hơn.

Xem tử vi chính xác nhất theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 22 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Giờ tốt: 21h - 23h

Màu sắc cát tường: Xanh lá cây, xanh rêu

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất, Hợi

Đúng 12h trưa nay, thứ Năm 11/05/2023: 3 con giáp gặp vận Tam Tai, có hung có cát, cần chú ý đến những nơi đông người, đề phòng tai ương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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