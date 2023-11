Dù làm công ăn lương hay khởi nghiệp, tuổi Mùi đều có thể gặp được cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ, phát huy hết năng lực, con giáp này có thể gây dựng sự nghiệp vững chắc, tiền tài khởi sắc. Người làm công ăn lương cũng có thể được cân nhắc lên vị trí cao hơn.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi chính là những con giáp có tính cách hoạt bát, vui vẻ, thích tự do sáng tạo và không thích dựa dẫm vào bất cứ ai mà luôn muốn tự mình tạo dựng những cơ hội. Trong hai năm tới, những người tuổi Hợi so với những con giáp khác, rất hiền lành và sống chuẩn mực, càng gặp khó khăn họ lại càng bộc lộ được những ưu điểm của mình khiến ai cũng phải yêu mến. Trong cuộc sống, tuổi Hợi cũng rất tích cực lạc quan khi đối mặt với những khó khăn thử thách. Họ tâm niệm rằng, mọi sự vất vả đều được đền đáp xứng đáng với nhiều điều may mắn bất ngờ.

Trong hai năm sắp tới những người tuổi Hợi sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ. Khi bước vào những tháng cuối năm tuổi Hợi có thể bất ngờ vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng.

Tuổi Tỵ

Thời vận của tuổi Tỵ đến từ 2023, cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Thời hoàng kim của bạn đã tới. Bạn sẽ gặp nhiều may mắn như hổ mọc thêm cánh, thỏa sức phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến rõ rệt.

Trong 2 năm tới, 3 con giáp này sẽ đại phú đại quý. Ảnh minh họa: Internet

Vận son của người tuổi Tỵ kéo dài liên tiếp 2 năm. Trong khoảng này, bạn làm ăn buôn bán hay theo đuổi con đường quan lộ đều thuận buồm xuôi gió.

Trong khoảng thời gian này, tốc độ thăng quan tiến chức của bạn cực nhanh. Tỵ trời phú thông minh, uyên bác, lại khéo léo, tinh tế. Tận dụng được cả IQ và EQ nổi trội, con giáp này sẽ thu về lợi ích không nhỏ.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!