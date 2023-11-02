Đúng 9h sáng mai 3/11, trời cao không phụ lòng người: 3 con giáp sự nghiệp ổn định, tài vận rực rỡ, nhanh chóng thoát nghèo

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Sáu ngày 3/11/2023, những thay đổi đang đón chờ tuổi Thìn. Con giáp này có thể yên tâm rằng đó đều là thay đổi tích cực. Bản mệnh cần nỗ lực giữ lấy sự ủng hộ của đồng nghiệp và bảo vệ tinh thần đoàn kết trong nhóm nếu muốn tiến xa hơn.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Vì vậy, bản mệnh nên chú ý bố trí công việc cho phù hợp để có được sự may mắn, thuận lợi.

Ngày hôm nay sẽ có lợi hơn cho con giáp này nếu làm việc liên quan đến đội nhóm. Các cộng sự sẽ hỗ trợ bản mệnh rất nhiều và nên tích cực tương tác. Ngược lại, nếu làm việc đơn độc thì dễ phạm sai lầm.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người thuộc tuổi Thân vốn luôn khôn ngoan, độc đáo, năng động, sinh ra đã gặp rất nhiều may mắn. Trong tháng mới này sẽ là thời điểm đỉnh cao, cả tài chính, sự nghiệp và tình duyên của người tuổi Thân đều tăng vọt.

Là một trong những con giáp sở hữu trí tuệ thông minh nhanh nhạy nhất, người tuổi thân luôn biết cách nắm bắt tình hình, tùy cơ ứng biến và tận dụng mọi cơ hội. Tuy nhiên, họ lại thường không có kế hoạch lâu dài. Thích cạnh tranh và hiếu thắng cũng là đặc điểm tính cách nổi bật của người tuổi này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi vui ngày 3/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi làm việc chính trước, những việc phụ bạn hoàn thành sau.

Công việc: Người tuổi Hợi làm việc bạn phân chia rõ ràng, luôn ưu tiên những việc chính trước.

Tình cảm: Người tuổi Hợi trong tình cảm bạn chịu đựng nhiều, thường dễ khóc khi đã tổn thương quá nhiều.

Tài lộc: Kiếm tiền để phục vụ nhu cầu giải trí, thoải mái tinh thần.

Sức khoẻ: Cảm xúc hiện tại cần điều hoà, không nên quá xúc động

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.