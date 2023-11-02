Từ ngày 3 đến ngày 6/11, 3 con giáp hoan hỷ đón lộc, của cải đầy tay, giàu có bất ngờ, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý

Từ ngày 3 đến ngày 6/11/2023, 3 con giáp sau cuộc sống dần khởi sắc, có nhiều vận may về tài lộc, nên chủ động nắm bắt cơ hội.
- Tử vi nửa đầu tháng 11: 3 con giáp chuyển bại thành thắng, rủng rỉnh tiền tiêu, nhân sinh như ý
- Đúng 18h hôm nay ngày 2/11/2023, 3 con giáp vận số đỏ rực, thành công đón chào, giàu sang vượt bậc, đếm tiền mỏi tay
Tuổi Mão
Từ ngày 3 đến ngày 6/11/2023, người tuổi Mão mãi lo chuyện cũ, không quan tâm nhiều đến những người quan tâm bạn.
Công việc: Hôm nay người tuổi Mão nên để ý đến tổng quan công việc, cố gắng xây dựng bản thân vào nề nếp vốn có.
Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão tình cảm ngày càng sâu đậm, cả hai luôn nghĩ đến một tương lai xa cùng nhau gầy dựng.
Tài lộc: Tư duy về tài chính rất thông minh, biết cách phát triển dòng tiền đi đúng hướng.
Sức khoẻ: Chăm sóc bản thân chu đáo, an tâm giữ gìn sức khoẻ bản thân khi mệt mỏi.
Tuổi Thìn
Người tuổi vốn là những người lương thiện, dễ gần và hào phóng, ngay thẳng, khôn khéo linh hoạt, suy nghĩ tinh tế, làm việc rất độc lập. Bên cạnh đó, cung quan lộc có cát tinh soi chiếu nên có nhiều tài lộc và phước lành, lại nhờ có phúc khí của Trời nên thường gặp nhiều quý nhân, may mắn và phước đức sẽ kéo dài trong suốt từ ngày 3 đến ngày 6/11/2023
Thời gian này, các bạn cầm tinh con rồng sẽ luôn hoàn thành tốt công việc được giao, khiến cho mọi người càng tin cậy bạn hơn. Những ưu điểm của Rồng con như: thực tế, luôn yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo, luôn kiên nhẫn, đầy sức hút trước đám đông và có khả năng thích nghi với môi trường… sẽ được phát huy triệt để trong khoảng thời gian này.
Tuổi Mùi
Từ ngày 3 đến ngày 6/11/2023, công việc của tuổi Mùi tuy nhiều và cũng không ít áp lực nhưng mọi thứ vẫn diễn ra khá thuận lợi. Bản mệnh nên chủ động nắm bắt cơ hội, tiến hành kế hoạch đã chuẩn bị bởi tỷ lệ thành công khá cao, hãy cứ tự tin vào quyết định của mình.
Vận tài lộc của tuổi Mùi tăng tiến. Tình hình kinh doanh, buôn bán khả quan, con giáp này có nguồn thu dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu thoải mái. Nguồn thu nhập phụ cũng khởi sắc mạnh, mang tới nhiều may mắn và cơ hội tài chính tốt, bản mệnh nên chủ động nắm bắt.
Tình cảm của tuổi Mùi còn có nhiều điểm sáng bất ngờ. Nhìn chung gia đạo yên ổn, hầu như không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Các cặp đôi đang yêu cho thấy sự tâm đầu ý hợp, có thể tính chuyện hôn nhân.
Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h
Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.