Từ ngày 3 đến ngày 6/11, 3 con giáp hoan hỷ đón lộc, của cải đầy tay, giàu có bất ngờ, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý

Từ ngày 3 đến ngày 6/11/2023, người tuổi Mão mãi lo chuyện cũ, không quan tâm nhiều đến những người quan tâm bạn.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão tình cảm ngày càng sâu đậm, cả hai luôn nghĩ đến một tương lai xa cùng nhau gầy dựng.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão nên để ý đến tổng quan công việc, cố gắng xây dựng bản thân vào nề nếp vốn có.

Tài lộc: Tư duy về tài chính rất thông minh, biết cách phát triển dòng tiền đi đúng hướng.

Sức khoẻ: Chăm sóc bản thân chu đáo, an tâm giữ gìn sức khoẻ bản thân khi mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi vốn là những người lương thiện, dễ gần và hào phóng, ngay thẳng, khôn khéo linh hoạt, suy nghĩ tinh tế, làm việc rất độc lập. Bên cạnh đó, cung quan lộc có cát tinh soi chiếu nên có nhiều tài lộc và phước lành, lại nhờ có phúc khí của Trời nên thường gặp nhiều quý nhân, may mắn và phước đức sẽ kéo dài trong suốt từ ngày 3 đến ngày 6/11/2023

Thời gian này, các bạn cầm tinh con rồng sẽ luôn hoàn thành tốt công việc được giao, khiến cho mọi người càng tin cậy bạn hơn. Những ưu điểm của Rồng con như: thực tế, luôn yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo, luôn kiên nhẫn, đầy sức hút trước đám đông và có khả năng thích nghi với môi trường… sẽ được phát huy triệt để trong khoảng thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ ngày 3 đến ngày 6/11/2023, công việc của tuổi Mùi tuy nhiều và cũng không ít áp lực nhưng mọi thứ vẫn diễn ra khá thuận lợi. Bản mệnh nên chủ động nắm bắt cơ hội, tiến hành kế hoạch đã chuẩn bị bởi tỷ lệ thành công khá cao, hãy cứ tự tin vào quyết định của mình.

Vận tài lộc của tuổi Mùi tăng tiến. Tình hình kinh doanh, buôn bán khả quan, con giáp này có nguồn thu dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu thoải mái. Nguồn thu nhập phụ cũng khởi sắc mạnh, mang tới nhiều may mắn và cơ hội tài chính tốt, bản mệnh nên chủ động nắm bắt.

Tình cảm của tuổi Mùi còn có nhiều điểm sáng bất ngờ. Nhìn chung gia đạo yên ổn, hầu như không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Các cặp đôi đang yêu cho thấy sự tâm đầu ý hợp, có thể tính chuyện hôn nhân.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.