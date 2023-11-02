Tử vi 5 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6 và 7/11): 3 con giáp có số làm ăn, buôn may bán đắt, kinh doanh vượng phát, sự nghiệp rực rỡ không ngờ

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 13:30

Tử vi 5 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6 và 7/11/2023), 3 con giáp sau công việc thuận lợi nên tài lộc vượng phát, tiền bạc dồi dào, phất lên trông thấy.

Tuổi Ngọ 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6 và 7/11), người tuổi Ngọ thoải mái trong cuộc sống đã có đầy đủ.

Công việc: Người tuổi Ngọ đang có công việc không có gì đáng lo ngại, bạn thoải mái với công việc mới. 

Tình cảm: Xa người yêu, nhưng cả hai luôn biết cách dành cho nhau bất ngờ.

Tài lộc: Mức thu nhập đã cải thiện, tài chính dư sức du lịch. 

Sức khoẻ: Thoải mái đầu óc, tự do vui chơi.  

Tử vi 5 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6 và 7/11): 3 con giáp có số làm ăn, buôn may bán đắt, kinh doanh vượng phát, sự nghiệp rực rỡ không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Trong mắt người xung quanh, tuổi Tỵ là con giáp chú ý đến tiểu tiết, giỏi phân tích và làm việc gì cũng thực tế. Họ theo đuổi sự hoàn hảo, làm việc có tổ chức và tập trung vào hiệu quả, chất lượng công việc.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6 và 7/11), nhờ sao may mắn chiếu mệnh, sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ ngày một lên cao như diều gặp gió. Họ có cơ hội việc làm mới hoặc được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn để thể hiện tài năng của mình. 

Bên cạnh sự nghiệp hanh thông thì đường tình duyên của con giáp này cũng vô cùng rực rỡ. Người tuổi Tỵ sẽ trải qua những giây phút ngọt ngào và ổn định bên người thương, từ đó giúp tình cảm của họ thêm sâu đậm và bền chặt. Những người tuổi Tỵ độc thân cũng có cơ hội gặp được đối tượng phù hợp và bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp.

Tuổi Tỵ nên duy trì sự tập trung và chăm chỉ trong sự nghiệp, đồng thời học cách thư giãn và tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6 và 7/11): 3 con giáp có số làm ăn, buôn may bán đắt, kinh doanh vượng phát, sự nghiệp rực rỡ không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi 5 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6 và 7/11), tuổi Tuất làm việc tự chủ, có định hướng, tự tin và bản lĩnh hơn. Dù đôi lúc vẫn gặp khó khăn nhưng bản mệnh khá thản nhiên, bình tĩnh đối diện với tình huống bất ngờ và giải quyết mọi việc gọn gàng, xuất sắc, nâng cao được uy tín trong tập thể.

Tình hình tài chính của tuổi Tuất cũng rất tốt, tiền bạc gia tăng nhờ có thêm nguồn thu mới. Những tưởng đây là may mắn từ trên trời rơi xuống nhưng thực chất nó lại chính là thành quả của bản mệnh trong suốt thời gian vừa qua luôn cần cù, nỗ lực cố gắng bền bỉ.

Vận trình tình cảm của con giáp này ổn định hơn, đôi lứa hài hòa gắn kết có nhiều dự định mới cho tương lai. Với người độc thân, sự năng động vui tươi của bản mệnh rất dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Đây là cơ hội tốt để bản mệnh tìm thấy một nửa cuộc đời mình.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi 5 ngày liên tiếp (3, 4, 5, 6 và 7/11): 3 con giáp có số làm ăn, buôn may bán đắt, kinh doanh vượng phát, sự nghiệp rực rỡ không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (3/11/2023): Tuất tình hình tài chính lạc quan, Tý sự nghiệp hanh thông, Dần đổi mệnh phát tài

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (3/11/2023): Tuất tình hình tài chính lạc quan, Tý sự nghiệp hanh thông, Dần đổi mệnh phát tài

Theo tử vi ngày 3/11/2023, 3 con giáp này công việc đang trên đà thuận lợi, vận tài lộc cũng may mắn không ngừng.

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