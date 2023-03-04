Đúng 7h ngày 4/3: 3 tuổi có Thần tài nâng đỡ, sự nghiệp hoành tráng, may mắn ngút ngàn, làm 1 lời 100, tiền về kín ví

Tâm linh - Tử vi 04/03/2023 05:20

Tử vi cho thấy vào 7h sáng ngày 4/3 này, những con giáp sau sẽ liên tục đón nhiều may mắn, đặc biệt là sự nghiệp càng thêm thăng hoa.

Tuổi Ngọ

Tử vi vào 7h sáng ngày 4/3 này có nói, đây là thời điểm được đánh giá là cát lành đối với người tuổi Ngọ. Giai đoạn này, thoát khỏi hạn Thái Tuế, bản mệnh này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. 

Với những người làm về kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn dễ được thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận thu về xứng đáng với công sức bỏ ra.

Đúng 7h ngày 4/3: 3 tuổi có Thần tài nâng đỡ, sự nghiệp hoành tráng, may mắn ngút ngàn, làm 1 lời 100, tiền về kín ví - Ảnh 1

Thời gian này, con giáp may mắn này nên tập trung vào những lĩnh vực mà họ giỏi nhất trong năm nay, ví dụ như thông tin, viễn thông, kinh doanh nội thất, kinh doanh ô tô sẽ dễ thu được thành tựu lớn.

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo rằng, vào 7h sáng ngày 4/3 này, người tuổi Hợi được Thần Tài ban phước. Con giáp này bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi. Chỉ cần xác định mục tiêu rõ ràng, không có gì là tuổi Hợi không thể làm được.

Đúng 7h ngày 4/3: 3 tuổi có Thần tài nâng đỡ, sự nghiệp hoành tráng, may mắn ngút ngàn, làm 1 lời 100, tiền về kín ví - Ảnh 2

 

 

Tình hình kinh tế của bản mệnh có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có thu nhập hàng tháng cạnh tranh. Không những thế, bản mệnh còn được thưởng nóng hậu hĩnh nhờ thành tích đáng nể.

Người buôn bán kinh doanh có thể tranh thủ thời gian này để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn. Tiền đổ về ngày càng nhiều, bản mệnh lại tích cực trong chuyện đầu tư nên của cải gia tăng không ít.

Tuổi Sửu

Theo tử vi, tuổi Sửu chính là con giáp chuyển mình rực rỡ nhất vào 7h sáng ngày 4/3 này. Cụ thể, đây là con giáp được Thần Tài chiếu cố, tài lộc gặp nhiều thuận lợi nhất trong khoảng thời gian này.

Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, bản mệnh cũng có cơ hội gia tăng thu nhập. Tài lộc ập đến khiến chính con giáp này cũng phải bất ngờ với sự may mắn của mình. Bản mệnh vốn là con giáp chất phác, không ngại khó khăn. Cộng thêm sự thuận lợi và cơ hội được trao cho, nhất định tuổi Sửu sẽ làm nên dấu mốc đáng nhớ.

Đúng 7h ngày 4/3: 3 tuổi có Thần tài nâng đỡ, sự nghiệp hoành tráng, may mắn ngút ngàn, làm 1 lời 100, tiền về kín ví - Ảnh 3

Đối với người làm kinh doanh, đây sẽ là khoảng thời gian những chú Trâu có thể "đổi vận". Tử vi cho thấy bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư kinh doanh hơn và thu được lợi nhuận không nhỏ. Thành công sẽ đến với người có tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm, dám khác biệt.

Về đường tình duyên, với người độc thân, một mối lương duyên cũng sẽ đến với bạn trong hoàn cảnh “bắc cầu”. Vượng khí, hỷ lộc ngập tràn càng khiến người tuổi Sửu thăng hoa trong cuộc sống.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Không còn khoảng thời gian u ám vì tiền bạc, trong 7 ngày tới đây, 3 con giáp này sẽ vượng số làm ăn lại có đường tình duyên tốt.

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