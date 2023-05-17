Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 18/5/2023 hôm nay, tuổi Thân có một túi tiền rủng rỉnh, chẳng phải lo đến chuyện chi tiêu. Đặc biệt, nếu dành thời gian cho các công việc tay trái thì nay là lúc bản mệnh nhận được tiền công xứng đáng.

Trên phương diện tình cảm, nửa kia đang dành cho tuổi Thân tình cảm chân thành. Con giáp này cảm thấy những hy sinh trước đó của mình thực sự xứng đáng, bản mệnh cũng đã được đối phương yêu thương và quan tâm hết lòng.

Thậm chí, có một vài người nhận được tiền nhờ vào may mắn của mình. Đó có thể là các mối đầu tư nằm yên trước đó nay bỗng sinh lời hoặc các giải rút thăm trúng thưởng. Khi cầm tiền trong tay, hãy có cách chi tiêu hợp lý.

Tuổi Sửu

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Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn trên con đường thăng quan tiến chức. Vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên bạn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương xứng với năng lực của mình.

Người làm ăn kinh doanh nên tranh thủ ký kết hợp đồng. Bạn nên đưa ra những quyết định dứt khoát chứ đừng chần chừ, do dự kẻo cơ hội vụt qua. Đối tác của bạn ở thời điểm này là người đáng tin cậy.

Tuổi Mùi

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Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 18/5 diễn ra thuận lợi đủ đường. Quý Nhân được nâng đỡ giúp cho người tuổi này có thể nhận được nhiều tin vui liên quan đến công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rủng rỉnh, dồi dào. Con giáp này có thể mua những gì mà mình thích khi có được túi tiền dư dả. Song, tốt nhất là bạn cần có kế hoạch rõ ràng để tránh cuối tháng “cháy túi”.

*Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo!