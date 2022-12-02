Đúng 6h sáng thứ Bảy (3/12): Thần Tài ban phúc lộc, 3 con giáp gánh tiền mỏi vai, sự nghiệp khởi sắc, vận trình viên mãn, tỷ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 14:16

Theo tử vi, đúng 6h sáng thứ Bảy (3/12) là ngày đại cát, đại lợi giúp 3 con giáp này kiếm tiền bội thu.

Tuổi Mão

Xin chúc mừng tuổi Mão là con giáp may mắn vượng phát từ 6h sáng thứ Bảy (3/12). Theo tử vi đoán định những ngày này được coi là ngày trời đất khởi khí, khai lộc, Thần Tài rải lộc muôn nơi. 

Tuổi Mão hứng trọn lộc trời mà gặt hái được nhiều thành công ở mọi phương diện cuộc sống, đây lại là cơ hội tốt nhất trong tháng để bạn thể hiện tài năng, thu về khoản thưởng hời hĩnh. 

Phương diện tình cảm lại càng hạnh phúc tràn đầy, với những người đã có gia đình sẽ có một chuyến du lịch gắn kết tình cảm giữa các thành viên cũng như để tổng kết một năm làm việc vất vả. Người độc thân dám mạnh dạnh bày tỏ quan điểm tình cảm của mình với người khác giới và cũng có tín hiệu tích cực phản hồi khiến bạn tự tin chủ động hơn. 

Đúng 6h sáng thứ Bảy (3/12): Thần Tài ban phúc lộc, 3 con giáp gánh tiền mỏi vai, sự nghiệp khởi sắc, vận trình viên mãn, tỷ sự như mơ - Ảnh 1
Xin chúc mừng tuổi Mão là con giáp may mắn vượng phát từ 6h sáng thứ Bảy (3/12). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn từ 6h sáng thứ Bảy (3/12). Con giáp này được dự báo sẽ đón nhận nhiều tin vui. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Sửu phát huy năng lực, điểm mạnh của bản thân. Bản mệnh có thể thể hiện khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy, khéo léo.

Tình hình tài chính của người tuổi Sửu cũng được đánh giá là vượng sắc. Người làm công ăn lương để lại ấn tượng tốt với cấp trên nên có thể nhận một khoản tiền thưởng, thậm chí còn được tăng lương. Người kinh doanh có được những khách hàng trung thành, thu về lợi nhuận tốt.

Về tình duyên, người tuổi Sửu tận hưởng những ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn.

Đúng 6h sáng thứ Bảy (3/12): Thần Tài ban phúc lộc, 3 con giáp gánh tiền mỏi vai, sự nghiệp khởi sắc, vận trình viên mãn, tỷ sự như mơ - Ảnh 2
Tình hình tài chính của người tuổi Sửu cũng được đánh giá là vượng sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần được biết đến với tính cách mạnh mẽ, thái độ lạc quan. Người tuổi này sống nhân nghĩa nên về sau ắt nhận được phước lành. Con giáp tuổi Dần sống có lý tưởng, biết nắm bắt đúng thời cơ. Họ có thể vượt qua khó khăn, đồng thời xoay chuyển tình thế một cách dễ dàng.

Từ 6h sáng thứ Bảy (3/12), vận thế của người tuổi Dần ngày càng được cải thiện. Người tuổi này nếu đang thất nghiệp sẽ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

Người đi xa cũng có tin về. Những người làm kinh doanh thì sau thời gian chịu lỗ cũng đã bắt đầu có lời. Nhờ không ngừng nỗ lực, vươn lên, con giáp này vượt qua được khó khăn, đạt được thành tựu nhất định. Con giáp tuổi này kiếm tiền giỏi, lại biết đầu tư tài chính nên tiền bạc cứ ào ào chảy vào túi.

Đúng 6h sáng thứ Bảy (3/12): Thần Tài ban phúc lộc, 3 con giáp gánh tiền mỏi vai, sự nghiệp khởi sắc, vận trình viên mãn, tỷ sự như mơ - Ảnh 3
Từ 6h sáng thứ Bảy (3/12), vận thế của người tuổi Dần ngày càng được cải thiện. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 3/12/2022, 3 con giáp khó khăn vây quanh, rỗng túi trong phút chốc vì tiểu nhân, tình cảm căng thẳng

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 3/12/2022, 3 con giáp khó khăn vây quanh, rỗng túi trong phút chốc vì tiểu nhân, tình cảm căng thẳng

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 3/12/2022, 3 con giáp cẩn thận tài lộc mất trắng, tiểu nhân vây quanh hãm hại.

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