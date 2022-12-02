Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 3/12/2022, 3 con giáp khó khăn vây quanh, rỗng túi trong phút chốc vì tiểu nhân, tình cảm căng thẳng

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 3/12/2022, 3 con giáp cẩn thận tài lộc mất trắng, tiểu nhân vây quanh hãm hại.

Tuổi Dần Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Bảy ngày 3/12/2022, vấn đề liên quan tới tiền bạc là một trong những vấn đề khiến cho tuổi Dần phải bận tâm hơn. Bên cạnh đó, đây cũng không phải là thời điểm tốt cho nhiều việc, vì vậy con giáp này chớ nên chủ quan. Cục diện Mộc Kim xung khắc nhắc nhở bản mệnh cẩn thận với chuyện tiền nong của mình. Nhất là khi con giáp này chuyển tiền sẽ dễ bị để sai số, việc giấy tờ cũng dễ nhầm lẫn, do đó, nếu có thể nên nhờ người khác soát lỗi cho mình sẽ tối ưu hơn.

Ngoài ra, dường như con giáp này đang khăng khăng bảo vệ những lý lẽ, quan điểm sống của mình mà bỏ qua việc lắng nghe người khác nghĩ gì. Điều này về lâu dài không mang lại điều tích cực cho bản mệnh đâu. Cục diện Mộc Kim xung khắc nhắc nhở tuổi Dần cẩn thận với chuyện tiền nong của mình. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Người tuổi Mão cần đề phòng họa phá tài rình rập khi mà hung thần Kiếp Tài sẽ xuất hiện trong đường tài lộc của bản mệnh thứ Bảy ngày 3/12/2022 này. Những khoản chi tiêu ngoài dự kiến có thể khiến cho bản mệnh điêu đứng, sớm lâm vào cảnh vay mượn khắp nơi.

Người làm kinh doanh cần hết sức thận trọng trong các quyết định đầu tư, tránh để tiền bạc thất thoát do sai lầm trong phút chốc. Nhất là trong ngày hung tinh đe dọa, cả tin và vội vàng có thể khiến bạn phải trả giá đắt. Hung thần Kiếp Tài sẽ xuất hiện trong đường tài lộc của tuổi Mão trong thứ Bảy ngày 3/12/2022 này. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Thương Quan cản trở con đường thăng tiến của người tuổi Tỵ. Bản mệnh dễ bị cấp trên gây khó dễ trong thứ Bảy ngày 3/12/2022, khiến công việc khó mà tiến triển thuận lợi được như dự định ban đầu. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà nhụt chí. Càng trong hoàn cảnh khó khăn, bạn lại càng cần phải nhắc nhở mình vươn lên, không chịu đầu hàng nghịch cảnh. Nếu bạn đạt được thành công ngay cả khi gặp khó khăn thì chắc chắn, bạn sẽ khiến người khác phải bái phục, nhìn mình bằng con mắt khác xưa. Hỏa khắc Kim, tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và gia đình không thực sự yên ấm. Bạn không nhận được sự ủng hộ của người nhà khi đứng trước các quyết định quan trọng, và điều này khiến bạn cảm thấy khá lạc lõng và lo lắng. Tuổi Tỵ dễ bị cấp trên gây khó dễ trong thứ Bảy ngày 3/12/2022, khiến công việc khó mà tiến triển thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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