Đồng hồ điểm đúng 0h (2/12/2022): phật tổ ban phát điềm lành, 3 con giáp có tiền tài chạm nóc, công danh xuôi chèo, sự nghiệp rạng danh

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 22:55

Đồng hồ điểm đúng 0h (2/12/2022) những con giáp này được dự báo sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, thu nhập có phần khởi sắc.

Tuổi Dậu

Thời gian này đem đến thành công vượt ngoài sức tưởng tượng của Dậu, người tuổi này chăm chỉ bứt phá nên thể hiện được sức mạnh và vị thế trong công việc. Có vẻ cấp trên đã rất hài lòng và muốn đề bạt bạn đến một vị trí khác. Cung Dịch Mã đến sớm nên tuổi Dậu sẽ phải đối mặt không ít trắc trở nhưng bù lại mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng, hãy dành thời gian nghỉ ngơi. 

Chuyện tình cảm khá may mắn, người độc thân tìm được người thích hợp bấy lâu mong ước, hãy trân trọng đối phương vì người ấy sẽ yêu thương, quan tâm và sát cánh cùng bạn. 

Những cặp vợ chồng có thể sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình nhỏ của mình để hâm nóng tình cảm. Chắc hẳn các thành viên gia đình bạn đều sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên. 

Đồng hồ điểm đúng 0h (2/12/2022): phật tổ ban phát điềm lành, 3 con giáp có tiền tài chạm nóc, công danh xuôi chèo, sự nghiệp rạng danh - Ảnh 1
Thời gian này đem đến thành công vượt ngoài sức tưởng tượng của Dậu, người tuổi này chăm chỉ bứt phá nên thể hiện được sức mạnh và vị thế trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ cảm thấy cuộc sống chuyển sang hướng mới trong thời gian này. Được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên Tuất "làm đâu thắng đó".

Nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban nên thời gian này, Tuất hoàn thành tốt các kế hoạch đầu tư và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu. Đây là cơ hội để Tuất triển khai các kế hoạch làm ăn buôn bán, kinh doanh ắt có lãi. Tuất còn chần chừ do dự thì sẽ đánh mất lợi thế sẵn có của mình.

Người tuổi Tuất thông minh, nhanh trí, luôn có hướng giải quyết trong bất kì trường hợp nào. Với trực giác nhạy bén của mình, Tuất càng dễ thành công trong làm ăn kinh doanh.

Đồng hồ điểm đúng 0h (2/12/2022): phật tổ ban phát điềm lành, 3 con giáp có tiền tài chạm nóc, công danh xuôi chèo, sự nghiệp rạng danh - Ảnh 2
Được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên Tuất "làm đâu thắng đó". Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp này sống chân thành, cởi mở, thẳng thắn và có trách nhiệm.

Bắt đầu từ 0h ngày 2/12, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng.

Trong khi đó, người đang chưa có công việc cũng tìm được việc làm phù hợp với bản thân. Con giáp này kinh doanh ăn nên làm ra, tiền bạc cứ thế đổ ào ào vào túi.

Đồng hồ điểm đúng 0h (2/12/2022): phật tổ ban phát điềm lành, 3 con giáp có tiền tài chạm nóc, công danh xuôi chèo, sự nghiệp rạng danh - Ảnh 3
Bắt đầu từ 0h ngày 2/12, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng cuối tuần này (3/12 - 4/12), Thần Tài hết lòng ủng hộ, 3 con giáp có hỷ sự chờ trước ngõ, tiền vào mạnh mẽ, vượng khí vây quanh

Đúng cuối tuần này (3/12 - 4/12), Thần Tài hết lòng ủng hộ, 3 con giáp có hỷ sự chờ trước ngõ, tiền vào mạnh mẽ, vượng khí vây quanh

Cuối tuần này là giai đoạn mà tài vận và sự nghiệp của 3 con giáp này bùng nổ, trở thành đại gia chỉ trong tầm tay.

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