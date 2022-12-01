Trong 5 ngày tiếp theo (2/12 - 6/12), Cát tinh soi chiếu, Thần Tài ủng hộ, 3 con giáp tay trái hứng tiền, tay phải nhận bạc, bản mệnh sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 14:26

Theo tử vi, những con giáp này sẽ đón nhận nhiều may mắn, vận trình suôn sẻ trong năm ngày tới.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có trí tuệ minh mẫn, người này rất biết cách nắm bắt ý đồ, tâm tư của lãnh đạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bởi biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao mà con giáp này có cơ hội gặp được quý nhân. 

Quý nhân đến bất ngờ mang đến cho bản mệnh niềm vui cũng như mối làm ăn tiềm năng, bản mệnh hãy sẵn sàng đón nhận những trọng trách lớn lao. Đây là thời điểm thích hợp để kí kết hợp đồng với đối tác, đôi bên hợp tác thuận lợi, kế hoạch làm ăn diễn ra suôn sẻ, mang về thu nhập vượt ngoài mong đợi. Với những người buôn bán làm ăn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ khách hàng mà cơ hội mở rộng quy mô đến gần. 

Tình cảm diễn ra tốt đẹp, hai bạn biết cách yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Dù cho công việc có bận đến mấy cũng dành thời gian quan tâm, chia sẻ cho nhau. 

Trong 5 ngày tiếp theo (2/12 - 6/12), Cát tinh soi chiếu, Thần Tài ủng hộ, 3 con giáp tay trái hứng tiền, tay phải nhận bạc, bản mệnh sung túc vô biên - Ảnh 1
Quý nhân đến bất ngờ mang đến cho bản mệnh niềm vui cũng như mối làm ăn tiềm năng cho tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sẽ cảm nhận được cuộc sống và sự nghiệp chuyển biến theo một hướng mới trong năm ngày tới. Nhờ Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ nên con giáp này làm đâu thắng đấy, các kế hoạch đầu tư có dấu hiệu khởi sắc.

Với sự tự tin cùng tinh thần cầu tiến, tuổi Sửu nhất định sẽ vượt qua thử thách trong công việc và đạt thành công lớn. Tuổi Sửu luôn đặt ra những kế hoạch cho tương lai và từng bước thực hiện chúng. Vận trình của người tuổi Sửu trong năm ngày tới được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và cát tinh hỗ trợ nên mọi sự hanh thông.

Tuổi Sửu có thể nhận được một công việc mới hoặc một dự án đầu tư sinh lời. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, đường tài lộc của con giáp này ngày một thăng tiền, tiền bạc rủng rỉnh hơn trong năm ngày tới.

Trong 5 ngày tiếp theo (2/12 - 6/12), Cát tinh soi chiếu, Thần Tài ủng hộ, 3 con giáp tay trái hứng tiền, tay phải nhận bạc, bản mệnh sung túc vô biên - Ảnh 2
Tuổi Sửu sẽ cảm nhận được cuộc sống và sự nghiệp chuyển biến theo một hướng mới trong năm ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão vốn siêng năng, chăm chỉ và luôn lấy công việc làm niềm vui trong cuộc sống. Người tuổi Mão không tham vọng, họ chỉ biết rằng cuộc sống sướng khổ đều nằm trong tầm tay của mình.

Trong năm ngày tới đây, tuổi Mão cũng là một trong những con giáp được thần tài chiếu cố hết mực. Không những thế cuộc sống lại còn có những chuyển biến tích cực đến bản thân họ còn không ngờ.

Đặc biệt đối với những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thì trong năm ngày này sẽ cá kiếm được khối lợi nhuận khổng lồ. Ngoài ra, tuổi Mão còn gặp được quý nhân giúp đỡ để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì trong năm nay sẽ thành đại gia, giàu có không ngừng.

Trong 5 ngày tiếp theo (2/12 - 6/12), Cát tinh soi chiếu, Thần Tài ủng hộ, 3 con giáp tay trái hứng tiền, tay phải nhận bạc, bản mệnh sung túc vô biên - Ảnh 3
Trong năm ngày tới đây, tuổi Mão cũng là một trong những con giáp được thần tài chiếu cố hết mực.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 3 ngày đầu tháng 12/2022, Thần Tài 'nuông chiều', 3 con giáp 'nổ' tài lộc, vận trình lên hương, phú quý trăm bề, trọn vẹn cuối năm

Đúng 3 ngày đầu tháng 12/2022, Thần Tài 'nuông chiều', 3 con giáp 'nổ' tài lộc, vận trình lên hương, phú quý trăm bề, trọn vẹn cuối năm

Trong 3 ngày đầu tháng 12, xin được chúc mừng 3 con giáp có nhiều may mắn, thành công, tình duyên cũng nở thắm.

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