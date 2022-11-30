Hôm nay, thứ Tư ngày 30/11/2022, 3 con giáp được Thần Tài nhắm trúng, chuẩn bị sẵn túi 5 gang nhận lộc vàng từ trên trời rơi xuống, khởi sắc toàn diện

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 09:51

Hôm nay, thứ Tư ngày 30/11/2022, 3 con giáp có đường tài lộc vượng, nhiều cơ hội kiếm tiền đổi đời trong thời gian ngắn.

Tuổi Dần

Một trong những con giáp may mắn hôm nay (30/11) đó là con giáp Dần. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên ngày này người tuổi Dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi.

Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên về tình duyên cần hết sức cẩn trọng có kẻ tiểu nhân vào phá rối tình cảm gia đình, nên hết sức cẩn trọng với những người gần gũi với bạn.

Hôm nay, thứ Tư ngày 30/11/2022, 3 con giáp được Thần Tài nhắm trúng, chuẩn bị sẵn túi 5 gang nhận lộc vàng từ trên trời rơi xuống, khởi sắc toàn diện - Ảnh 1
Vận trình hôm nay của Dần được nâng đỡ rất nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi hôm nay (30/11) là khoảng thời gian Lục Hợp nở rộ, cộng thêm hậu thuẫn từ nhiều yếu tố khác nhau mà tuổi Tý đón nhận vận trình khởi sắc, có một luồng sinh khí mới đến với tuổi Tý. 

Đặc biệt là về phương diện tài lộc khởi khí khai lộc. Những ai làm nghề kinh doanh gặt hái được thành công vang dội, bất chợt trở nên có tiếng tăm trên thị trường nhờ khoảng thời gian dài tích lũy kinh nghiệm, nâng cao uy tín. 

Chuyện hợp tác làm ăn cũng trở nên suôn sẻ hơn nhiều phần, những mối quan hệ trước kia tưởng chừng không bao giờ nắm được nay lại bỗng nhiên tìm đến. Người làm công ăn lương cũng dành được một chỗ đứng, thành tựu trong sự nghiệp của mình. 

Hôm nay, thứ Tư ngày 30/11/2022, 3 con giáp được Thần Tài nhắm trúng, chuẩn bị sẵn túi 5 gang nhận lộc vàng từ trên trời rơi xuống, khởi sắc toàn diện - Ảnh 2
Theo tử vi hôm nay (30/11) là khoảng thời gian Lục Hợp nở rộ, tuổi Tý đón nhận vận trình khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, mặc dù nhìn bề ngoài tuổi Dậu có vẻ bất cẩn nhưng thực ra con giáp này rất dám nghĩ dám làm. Trong sự nghiệp, họ không hài lòng với những gì mình đã có mà luôn phấn đấu để có được vị trí cao hơn.

Họ luôn có thể nhìn rõ tình hình và đưa ra kế hoạch phù hợp. Con giáp mày biết cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống. Hôm nay (30/11), người tuổi Dậu có công danh sự nghiệp đều hanh thông. Trong ngày này, họ tỏ ra nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc, sếp và khách hàng.

Đó cũng là nguyên nhân giúp họ đạt được thành tích tốt. Không những thế, con giáp tuổi Dậu cũng thuyết phục được những người không đồng ý với họ. Trong khi đó, người làm kinh doanh hôm nay cũng sẽ chốt được nhiều đơn hàng, đạt được mức thu nhập như mong đợi.

Hôm nay, thứ Tư ngày 30/11/2022, 3 con giáp được Thần Tài nhắm trúng, chuẩn bị sẵn túi 5 gang nhận lộc vàng từ trên trời rơi xuống, khởi sắc toàn diện - Ảnh 3
Hôm nay (30/11), người tuổi Dậu có công danh sự nghiệp đều hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 0h ngày 1/12/2022, 3 con giáp được Ngọc Hoàng tọa mệnh, cứ bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, tiền-tình-danh chạm đỉnh

Đúng 0h ngày 1/12/2022, 3 con giáp được Ngọc Hoàng tọa mệnh, cứ bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, tiền-tình-danh chạm đỉnh

Đúng 0h ngày 1/12/2022, nếu là 1 trong 3 con giáp này, bạn sẽ nhận được vận may đỏ như son, vận khí thăng hoa, đường tình- đường tiền đều mỹ mãn.

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