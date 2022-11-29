Đúng 10 giờ sáng (30/11), Ngọc Hoàng mở hầu bao phát lương, 3 con giáp giàu sụ nhờ trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay cơ hội đổi đời, gia đình càng hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 23:04

Đúng 10 giờ sáng (30/11), 3 con giáp này đón nhận những điều may mắn trong cuộc sống, trở nên giàu có.

Tuổi Ngọ

Đúng 10 giờ sáng (30/11), theo tử vi 12 con giáp được cát tinh trợ vận mà tuổi Ngọ có khát khao tiến lên phía trước, đi tìm những khát vọng bản thân đã lãng quên trong công việc. Có lẽ bởi chính tinh thần cầu tiến này mà những người làm công ăn lương gây ấn tượng sâu sắc với cấp trên, khả năng tiềm ẩn bấy lâu được phô bày ra đưa bạn đến những nguồn thu nhập mới. 

Tình hình tài chính dư dả khi mọi kế hoạch đề ra trước đó đã được bắt tay hoạt động và cho về kết quả tích cực. Các mối quan hệ có dấu hiệu khởi sắc, có những mối quan hệ bỏ lỡ từ lâu cũng bất chợt xuất hiện lại đem đến cho bạn niềm vui bất ngờ. 

Đúng 10 giờ sáng (30/11), Ngọc Hoàng mở hầu bao phát lương, 3 con giáp giàu sụ nhờ trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay cơ hội đổi đời, gia đình càng hạnh phúc - Ảnh 1
Đúng 10 giờ sáng (30/11), theo tử vi 12 con giáp được cát tinh trợ vận mà tuổi Ngọ có khát khao tiến lên phía trước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Người tuổi Tị vốn nhanh nhẹn, hoạt bát, có tâm hồn lạc quan và thích cuộc sống tự do tự tại. Họ có khả năng quan sát nhanh nhạy cùng chí tiến thủ và tinh thần làm việc chăm chỉ. Vì vậy mà Tị dễ ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp.

Tử vi cho biết người tuổi Tị bước vào vận đỏ đúng 10 giờ sáng (30/11) nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tình tiền như ý. Không chỉ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, bản mệnh còn vét cạn túi thần Tài, muốn khổ cũng khó.

Cuộc sống của Tị bước sang một trang mới. Bản mệnh được trời ban phát lộc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Tị thu về cho mình nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí sẽ ngày càng vượng. Bản mệnh tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người nên được ơn trên phái quý nhân đến hỗ trợ, đưa đường chỉ lối tới thành công.

Đúng 10 giờ sáng (30/11), Ngọc Hoàng mở hầu bao phát lương, 3 con giáp giàu sụ nhờ trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay cơ hội đổi đời, gia đình càng hạnh phúc - Ảnh 2
Tử vi cho biết người tuổi Tị bước vào vận đỏ đúng 10 giờ sáng (30/11) nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tình tiền như ý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con chuột thông minh và hóm hỉnh. Họ là những người có tài năng, có năng lực. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Tý cũng giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ hệ giữa các cá nhân, đối xử tốt với người khác. Do đó các mối quan hệ của Tý tương đối tốt đẹp.

Đối với bạn bè, Tý là người sông chân thành và không bao giờ làm điều gì có hại cho ai. Chính nhờ vậy mà các mối quan hệ bạn bè cũng đem đến cho Tý nhiều điều may mắn.

Đúng 10 giờ sáng (30/11), Tý gặp được quý nhân phù trợ nên có nhiều cơ hội kiếm tiền. Con giáp này đầy phúc khí, tiền tài không thiếu, làm gì cũng có lộc. Nếu làm kinh doanh có thể còn giành được hợp đồng lớn mang về tiền tỉ.

Đúng 10 giờ sáng (30/11), Ngọc Hoàng mở hầu bao phát lương, 3 con giáp giàu sụ nhờ trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay cơ hội đổi đời, gia đình càng hạnh phúc - Ảnh 3
Đúng 10 giờ sáng (30/11), Tý gặp được quý nhân phù trợ nên có nhiều cơ hội kiếm tiền. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Qua hết đêm nay, 3 con giáp đổi vận, tiền đồ rộng mở, quay ngoắt thành tỷ phú, tình tiền đều thăng hoa

Qua hết đêm nay, 3 con giáp đổi vận, tiền đồ rộng mở, quay ngoắt thành tỷ phú, tình tiền đều thăng hoa

Qua hết đêm nay, chúc mừng 3 con giáp gặt hái thành công nắm chắc trong tay, bên cạnh đó tình duyên cũng nở thắm.

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